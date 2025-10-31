Obavijesti

NAKON PRESUDE

Irci proglasili krivima Josipove ubojice, otac za 24sata: 'Meni mog sina ništa neće vratiti...'

Piše Luka Safundžić,
Kako nam kaže Josipov otac sada se čeka 17.11., kada će se saznati koliku su kaznu dobile ubojice njegovog sina...

Ovo je samo da su proglašeni krivima, 17. je izricanje presude, pa ćemo vidjeti. Ja sam bio tamo u Irskoj dva tjedna, nisam mogao ostati skroz do kraja, rekao nam je Nedjeljko Štrok, otac ubijenog Josipa Štroka, nakon što je objavljeno da su Josipove ubojice proglašene krivima.

- Meni Josipa ništa neće vratiti - rekao nam je utučeni otac.

Nedjeljko dodaje i da je na suđenju prvi put imao priliku vidjeti snimku premlaćivanja njegovog sina. 

-  Njega su doslovno prebili i ostavili da krepa na cesti. Ne znam što da vam kažem, teško je to bilo gledati. Nema smisla previše komentirati dok ne saznamo koliku će kaznu dobit - rekao je otac. 

Na Središnjem kaznenom sudu u Dublinu porota je donijela većinsku odluku kojom su Mark Lee (44) i Anthony Delappe (19) proglašeni krivima za ubojstvo 31-godišnjeg Hrvata Josipa Štroka, dok je Connor Rafferty (21) oslobođen optužbi. Porota je odluku donijela nakon šest sati vijećanja.

Sva trojica optuženika priznala su krivnju za napad i nanošenje ozljeda Josipovu prijatelju Davidu Družincu, koji je kobne noći također bio pretučen.

Podsjetimo, tragični događaj zbio se 30. ožujka prošle godine, kada su Štrok i Družinec brutalno napadnuti na ulici u irskom gradu. Josip Štrok preminuo je 3. travnja od posljedica teških ozljeda zadobivenih u napadu.

Izricanje kazne za dvojicu osuđenih zakazano je za 17. studenoga, kada će obitelj ubijenog Hrvata doznati koliku će zatvorsku kaznu ubojice dobiti.

