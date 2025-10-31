Irci proglasili krivima Josipove ubojice, otac za 24sata: 'Meni mog sina ništa neće vratiti...'

Ovo je samo da su proglašeni krivima, 17. je izricanje presude, pa ćemo vidjeti. Ja sam bio tamo u Irskoj dva tjedna, nisam mogao ostati skroz do kraja, rekao nam je Nedjeljko Štrok, otac ubijenog Josipa Štroka, nakon što je objavljeno da su Josipove ubojice proglašene krivima.

- Meni Josipa ništa neće vratiti - rekao nam je utučeni otac.

Nedjeljko dodaje i da je na suđenju prvi put imao priliku vidjeti snimku premlaćivanja njegovog sina.

- Njega su doslovno prebili i ostavili da krepa na cesti. Ne znam što da vam kažem, teško je to bilo gledati. Nema smisla previše komentirati dok ne saznamo koliku će kaznu dobit - rekao je otac.

Na Središnjem kaznenom sudu u Dublinu porota je donijela većinsku odluku kojom su Mark Lee (44) i Anthony Delappe (19) proglašeni krivima za ubojstvo 31-godišnjeg Hrvata Josipa Štroka, dok je Connor Rafferty (21) oslobođen optužbi. Porota je odluku donijela nakon šest sati vijećanja.

Sva trojica optuženika priznala su krivnju za napad i nanošenje ozljeda Josipovu prijatelju Davidu Družincu, koji je kobne noći također bio pretučen.

Podsjetimo, tragični događaj zbio se 30. ožujka prošle godine, kada su Štrok i Družinec brutalno napadnuti na ulici u irskom gradu. Josip Štrok preminuo je 3. travnja od posljedica teških ozljeda zadobivenih u napadu.

Izricanje kazne za dvojicu osuđenih zakazano je za 17. studenoga, kada će obitelj ubijenog Hrvata doznati koliku će zatvorsku kaznu ubojice dobiti.