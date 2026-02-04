Išarali su mural 'Nogomet narodu, nogomet ženama'. Autorice: 'Tužne smo i ljute'

Netko je išarao mural 'Nogomet narodu, nogomet ženama' u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu, objavio je na Facebooku kustoski kolektiv [BLOK].

- Početkom siječnja crnom bojom prešaran je mural u Kranjčevićevoj na kojem smo navijačima nekadašnje skupine White Angels pridružile figure nogometašica i navijačica uz poruku “Nogomet narodu, nogomet ženama”. Izradila ga je 2023. godine Ena Jurov, a osmislile smo ga zajedno s novinarkom Ivanom Perić.



Skoro tri godine ovaj je mural stajao nedirnut i slao poruku sportske solidarnosti i ravnopravnosti. No, 2026. počela je u ozračju otvorenog nasilja i fašizma. Tužne smo i ljute što nasilnici nisu prezali od toga da, osim samog teksta, doslovno unište lica i tijela šest žena, redom poznatih međunarodnih nogometašica i navijačica, među kojima je i naša, najtrofejnija jugoslavenska nogometašica, legendarna Maca Maradona.



Međutim, ne možemo reći da smo pritom previše iznenađene. Već dugo nam je jasno da se fašizam i nasilje u našem društvu sustavno toleriraju i raspiruju. Gledamo to od ljeta, pratile smo ove zime, slušale smo sinoć.



Zbog toga - nastavljamo se organizirati i podržavati inicijativu Ujedinjeni protiv fašizma i sve one koji se bore protiv ovog mraka i nasilja.



Zbog toga, također - smatramo da je važno da Grad Zagreb na novom rekonstruiranom stadionu izradi novi mural kojim će poslati poruku da naši sportski tereni i tribine, baš kao ni gradske ulice, ne mogu i neće biti mjesto mržnje nego solidarnosti - napisali su u objavi.