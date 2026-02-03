Obavijesti

News

Komentari 0
EMISIJA OTVORENO

Hrvatska bez 600 tisuća ljudi do 2050?. Curiš Krok: 'Ljudi ne vide perspektivu i pravednost...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska bez 600 tisuća ljudi do 2050?. Curiš Krok: 'Ljudi ne vide perspektivu i pravednost...'
Foto: Otvoreno/HRT

Eurostat i UN upozoravaju na dramatične projekcije, a vlast i oporba u Otvorenom sučelili stavove: može li novi Zakon o demografskoj obnovi zaustaviti iseljavanje i pad nataliteta?

Admiral

Hrvatska bi u sljedećih 25 godina mogla ostati bez čak 600 tisuća stanovnika. Upozorenja Eurostata i Ujedinjenih naroda ponovno su otvorila pitanje demografske budućnosti zemlje, a središnja tema bila je i u emisiji Otvoreno, gdje su sučeljeni stavovi vlasti, znanosti i oporbe.

O demografskim mjerama, radu Ministarstva demografije i useljeništva te učincima novog Zakona o demografskoj obnovi govorili su državni tajnik Mladen Barać, demografkinja dr. sc. Sanja Klempić Bogadi s Instituta za istraživanje migracija i saborska zastupnica SDP-a Anita Curiš Krok.

POZITIVAN POMAK Država isplatila više od 20 mil. eura za novorođenu djecu
Država isplatila više od 20 mil. eura za novorođenu djecu

'Hrvatska ima lošu kombinaciju'

Dr. sc. Sanja Klempić Bogadi istaknula je da se negativne projekcije temelje na tri ključna čimbenika: natalitetu, mortalitetu i migracijama, te da Hrvatska već godinama spada među zemlje s najvećim očekivanim padom broja stanovnika.

- Projekcije se rade se na temelju fertiliteta, mortaliteta i imigracije i one već u dugi niz godina pokazuju da se očekuje da će Hrvatska biti među zemljama s najvećim smanjenjem broja stanovnika - rekla je.

'POPULISTIČKA MJERA' Zagreb povećao naknadu za novorođenčad na 800 eura
Zagreb povećao naknadu za novorođenčad na 800 eura

Posebno je upozorila na, kako kaže, 'lošu kombinaciju' s kojom se Hrvatska suočava.

- Ono što je definitivno veliki izazov za Hrvatsku jest to što mi imamo lošu kombinaciju. Kombinaciju niskih stopa fertiliteta, migracija i dugotrajnog iseljavanja i negativan demografski momentum - naglasila je.

Kao mogući kratkoročni pomak vidi podizanje životnog standarda.

PRVA OVOGODIŠNJA KONFERENCIJA Tomašević: Dižemo naknadu za novorođenčad na 800 eura
Tomašević: Dižemo naknadu za novorođenčad na 800 eura

- Ako bi htjeli na nekakvom relativnom kratkom roku postići rezultate, onda bi učinkovitije bilo da se okrenemo ka povećanju kvalitete života stanovništva u Hrvatskoj. Zadržati postojeće stanovništvo i afirmirati povratne migracije koje bi bile jako bitne u ovom trenutku - kazala je, dodajući kako je ključno stvoriti okruženje u kojem će doseljenici ostati i spajati obitelji.

'Raste broj rođenih i povratnika'

Državni tajnik Mladen Barać naglasio je da posljednji podaci ipak daju razloga za umjereni optimizam.

- U prošloj godini, konkretna preliminarna brojka je 316 više rođene djece - rekao je, dodavši da bi nakon usklađivanja podataka rast mogao dosegnuti i oko 500 novorođenih više nego godinu ranije.

- S optimizmom gledamo da će ta brojka u budućnosti značiti 15 razreda školske djece više ili jednu školu više - ustvrdio je.

EVO KOLIKO IZNOSE Vela Luka povećala jednokratne naknade za novorođenčad
Vela Luka povećala jednokratne naknade za novorođenčad

Barać je naveo kako je Ministarstvo uvelo niz mjera s ciljem poboljšanja demografskog salda.

- Povećali smo za 100 posto iznos rodiljne naknade, dok su roditeljske obuhvaćene maksimalnim cenzusom za skoro 700 posto - istaknuo je.

Dodao je da se kroz suradnju s lokalnim jedinicama ulaže u mrežu vrtića, školska igrališta te sportske i kulturne sadržaje kako bi se roditeljima olakšalo usklađivanje poslovnog i obiteljskog života.

Od 1. siječnja Senj povećao naknade za novorođenčad: Za prvo dijete 700, a za drugo 1000 eura
Senj povećao naknade za novorođenčad: Za prvo dijete 700, a za drugo 1000 eura

Posebno je istaknuo rast broja povratnika i useljenika.

- Podaci koji se odnose na useljenike korespondiraju s time da imamo povećanje broja povratnika i useljenika, što je bitan drugi stup ako hoćemo postići stabilizaciju - rekao je.

ŠOKANTNA ANALIZA Stanje mlade nacije: Ovo je pogled u glavu djece koja će prvi put glasati na izborima '28.
Stanje mlade nacije: Ovo je pogled u glavu djece koja će prvi put glasati na izborima '28.

'Novac nije dovoljan, ljudi ne vide perspektivu'

Saborska zastupnica SDP-a Anita Curiš Krok upozorila je da demografska politika ne može počivati isključivo na financijskim potporama.

KAFIĆ RAZDORA Za siću imali koncesiju, padale prijetnje smrću, a sad se u taj kafić uplela i visoka politika!
Za siću imali koncesiju, padale prijetnje smrću, a sad se u taj kafić uplela i visoka politika!

- Mi u SDP-u uvijek pozdravljamo svako poboljšanje prava naših građana, međutim obiteljska politika se ne temelji samo na novčanim transferima i na gradnji infrastrukture, nego su upravo bitne i usluge - rekla je.

Kao ključne mjere navela je dostupne vrtiće, fleksibilno radno vrijeme i priuštivo stanovanje.

PIŠE: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ Samohvala i mizerija: Država svakodnevno šamara one kojima bi trebala dati najviše
Samohvala i mizerija: Država svakodnevno šamara one kojima bi trebala dati najviše

- Ako nemate dom, kako ćete osnivati obitelj - poručila je.

Zaključila je da su parcijalna i kratkoročna rješenja nedostatna.

- Demografska politika mora biti sustavna i kratkoročna rješenja nisu dovoljna da mi zadržimo građane u Republici Hrvatskoj, ali i da povratnike natjeramo natrag. Ljudi ne vide perspektivu, ne vide sigurnost i pravednost, a kad jednom odu u uređenu zemlju, vrlo se teško vraćaju - zaključila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'
A MOŽE I ZAMJENA

Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'

Nije u voznom stanju i stoji 15.000 eura. Vlasnik kaže da je moguća i zamjena za auto ili motocikl. Sanader je s s tom Cessnom letio u Milano, Beč, Rim...
VIDEO Tomašević: 'Zašto jučer nije bilo ustaškog pozdrava?'
DAN NAKON DOČEKA

VIDEO Tomašević: 'Zašto jučer nije bilo ustaškog pozdrava?'

Kako je moguće da Vlada RH koja treba provoditi zakon svjesno to krši. Da li oni vrijede za njih ili ne? Da li je jučer prekršen zakon? Ovo predstavlja presedan i može se bilo kojem gradu dogoditi, smatra Tomašević

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026