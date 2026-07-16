Išla kupiti dionice pa ostala bez nekoliko desetaka tisuća eura

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantima koji su 67-godišnjakinju s područja Našica oštetili za više desetaka tisuća eura u lažnom trgovanju dionicama, izvijestila je u četvrtak policija.

Tijekom travnja 67-godišnjakinja je pronašla primamljiv internetski oglas za ulaganje u dionice strane tvrtke.

Sumnja se da je lažnim prikazivanjem činjenica dovedena u zabludu te je u nekoliko navrata, s ciljem ulaganja u dionice, uplatila više desetaka tisuća eura, nakon čega je shvatila da je prevarena.

Policijski službenici tragaju za nepoznatim prevarantima protiv kojih podnose kaznenu prijavu osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, navode u policiji.