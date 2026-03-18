MINISTRICA POTVRDILA

Island bi mogao ući u EU 2028.

Piše HINA,
Foto: Kay Nietfeld/DPA

 Islandska ministrica vanjskih poslova Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir rekla je za Reuters u srijedu kako je optimistična da bi se njezina zemlja mogla pridružiti Europskoj uniji već 2028. godine, dodajući kako očekuje da će ribarstvo i poljoprivreda biti najteže točke pregovora. Islandska vlada predložila je održavanje referenduma 29. kolovoza o nastavku pregovora o članstvu u EU-u, što je proces koji je Reykjavik zamrznuo 2013. godine kada je na vlast došla euroskeptičnija vlada.

"Uvidjeli smo da je korisno imati glas za stolom", rekla je Gunnarsdottir u intervjuu u Bruxellesu.

Ako se islandski birači odluče za ponovno pokretanje pregovora, ministrica očekuje da će ribarstvo biti najteža tema rasprave. Island se u prošlosti sporio s EU-om oko ribolovnih kvota koje utječu na jedan od glavnih pokretača njegova gospodarstva.

Ministrica je naglasila da bi se novi pregovori trebali usmjeriti na najteža pitanja, poput ribarstva, poljoprivrede i tržišta rada, odmah na samom početku.

"Učinimo li to, prilično sam optimistična da ćemo prije kraja 2028. godine biti članica Europske unije", rekla je.

Ova nordijska zemlja, dom za gotovo 400.000 ljudi, jedna je od utemeljiteljica NATO-a te je već dio jedinstvenog europskog tržišta i šengenske zone.

Ankete pokazuju da su porast troškova života i ruska invazija na Ukrajinu obnovili interes Islanda za pridruživanje bloku.

Ponovljene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o aneksiji Grenlanda, smještenog između Islanda i Sjedinjenih Država, također su stavile fokus na moguće članstvo u EU-u.

"Island se nalazi u sredini, kao neka vrsta poveznice između ta dva kontinenta", rekla je ministrica.

Podrže li birači nastavak pregovora, za punopravno članstvo bio bi potreban drugi referendum.

"Odlučite li nastaviti put prema članstvu u EU-u, Island bi svakako bio predvodnik u tom procesu", rekla je šefica diplomacije EU-a Kaja Kallas.

