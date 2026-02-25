Obavijesti

News

Komentari 0
Nakon 12 godina pauze

Island uskoro održava referendum o pristupanju EU-u

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Island uskoro održava referendum o pristupanju EU-u
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS

Island će u nadolazećim mjesecima održati referendum o pridruživanju Europskoj uniji, izjavila je premijerka Kristrun Frostadottir na konferenciji za novinare u Poljskoj

Admiral

"Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci radit ćemo na pripremi referenduma o mogućem ponovnom otvaranju pristupnih pregovora s Europskom unijom", rekla je nakon sastanka s poljskim premijerom Donaldom Tuskom.

Reykjavik je 2013. godine odustao od pregovora o članstvu u EU nakon četiri godine pregovora, ali porast troškova života i rat u Ukrajini koji se posljednjih godina vodi ponovno su probudili interes otočne nacije za pridruživanje bloku, pokazale su ankete.

ZATVARAJU U BUGARSKOJ I RUMUNJSKOJ Gasi se Radio Slobodna Europa, Trump ukinuo financiranje
Gasi se Radio Slobodna Europa, Trump ukinuo financiranje

Island je dio šengenskog područja kao jedna od četiri države koje nisu članice Europske unije, a također je jedna od zemalja osnivačica NATO saveza 1949.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim
Provjerite Eurojackpot rezultate
GLAVNI DOBITAK RASTE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najbliže glavnoj nagradi bilo je pet dobitnih listića s kombinacijom 5+1, a svaki od tih sretnih dobitnika osvojio je 348.925,10 eura.
Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'
STANJE U KOALICIJI

Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'

Nezavisna zastupnica Boška Ban postala je dio vladajuće većine. Danas je dala i prvu izjavu za medije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026