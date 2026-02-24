Obavijesti

BRUTALAN NAPAD U RIJECI

Ispovijest roditelja pretučenog mladića: 'Zaključavamo vrata, bojimo se, a sin je još u šoku...'

Piše Meri Tomljanović,
Ispovijest roditelja pretučenog mladića: 'Zaključavamo vrata, bojimo se, a sin je još u šoku...'
Foto: Privatni album

Trojica braće su prije dva tjedna u Rijeci pretukla tinejdžera (16). Slomili su mu čeljust. Mladić se oporavlja, ali obitelj je i dalje u strahu

Maloljetnik (16) kojega su u centru Rijeke početkom veljače brutalno pretukla trojica braće, oporavlja se nakon operacije kostiju lica kojoj je podvrgnut prošli tjedan.

- Operacija je dobro prošla. Liječnici su kroz gornji i donji kapak ugradili pločicu s vijcima kako bi sanirali napuklu jagodičnu kost tako da ne ostane nikakav ožiljak. On je sad na kućnoj njezi, oporavlja se, no jedno oko mu je zatvoreno, a drugo još u masnicama pa ne vidi i ne izgleda baš najbolje. Danas idemo na kontrolu da vidimo kad će skidati šavove, a ima ih desetak - kaže dječakova majka Suzana.

No osim vidljivih ozljeda, tinejdžer je pretrpio i nevidljive posljedice, one na psihu.

NASILJE U RIJECI Brutalan napad na maloljetnika u Rijeci nije prvi takav slučaj: I ovi događaji potresli su javnost
Brutalan napad na maloljetnika u Rijeci nije prvi takav slučaj: I ovi događaji potresli su javnost

- Nakon što je prvi put završio u bolnici, netom nakon napada, razgovarao je sa psihologom i mislim da ćemo nakon potpunog fizičkog oporavka ponovo ići na razgovore jer smatram da mu je to potrebno. Nažalost, još je u šoku, razočaran u mnoge stvari, uključujući i prijatelje koji su ga ostavili u najgorem trenutku. Sve mu se vrti po glavi, stalno mu se vraća ta noć u misli, trebat će vremena da sve dođe na svoje - priča potresena majka.

Dodaje kako i sama teško sve podnosi, slabo spava te je zabrinuta.

Foto: Privatni album

- Užasno mi je teško, od šoka dugo nisam mogla ni suzu pustiti, nisam mogla vjerovati da se tako nešto dogodilo. Bilo je svakakvih emocija, a jedno vrijeme bila sam potpuno prazna i obamrla kao kamen pa su se svi čudili kako sve to dobro podnosim, a u meni lom. Stalno sam oko sina, gledam da mu olakšam bol, ali sam i zabrinuta jer treći napadač još nije uhićen. Sin trenutačno ne ide ni u školu, a i sama, bez pratnje, ne idem nikud. Stalno zaključavamo vrata, bojim se, nije mi svejedno - priznaje zabrinuta mama.

Podsjetimo, dvojica braće Vinković, Josip (29) i Tihomir (33), uhićena su dan, tj, dva nakon napada te zbog pokušaja ubojstva 16-godišnjaka i pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede 20-godišnjaku koji mu je pokušao pomoći. Smješteni su u istražni zatvor.

Treći brat Domagoj još je u bijegu.

DETALJI PREMLAĆIVANJA U RIJECI Nakon napada su vikali: 'Mi smo borci, tko nam što može...'
Nakon napada su vikali: 'Mi smo borci, tko nam što može...'

Prema dosadašnjim sumnjama i snimkama nadzornih kamera, upravo je treći brat bio najagresivniji te je najviše udarao i maltretirao maloljetnika dok je ležao na tlu.

Napad se dogodio 11. veljače oko 4.30 sati u središtu Rijeke, kad su maloljetniku, dok je sjedio na klupici u društvu, prišla tri brata koje ne poznaje od prije i ni s čim izazvana krenula u provokaciju, a potom i napad.

- Sin je sjedio na klupi i jeo burek, kad mu je prišao jedan od njih i rekao: 'Što gledaš?'. Odgovorio je da ne gleda ništa, a on mu je opalio šamar. Sin je ustao i odgurnuo ga, na što su svi krenuli na njega. Mi smo novi u gradu, doselili smo se prije dva mjeseca s Lošinja, sin ih ne poznaje niti ih je ikad ranije susreo. Dok su ga tukli, derali su se 'znaš ti tko smo mi', 'mi smo mafija', 'murija radi za nas' i slično - ispričao je tad dječakov otac Ludwig.

IDU U ISTRAŽNI ZATVOR Maloljetnika u Rijeci brutalno su istukla braća: Dvoje uhitili, za trećim i dalje traje potraga
Maloljetnika u Rijeci brutalno su istukla braća: Dvoje uhitili, za trećim i dalje traje potraga

Njihova imena godinama se pojavljuju u policijskim i sudskim spisima zbog nasilja, tučnjava, prijetnji i vrijeđanja policije, piše Index. Povezuje ih se s noćnim obračunima, uličnim sukobima i obiteljskim incidentima, često uz povike o "vezama" i porukama policiji poput "znate li vi tko smo mi".

Foto: 24sata

Jedan od težih incidenata dogodio se u travnju 2021., kad je, prema presudi Općinski sud u Rijeci, unaprijed dogovoren susret u Tizianovoj ulici zbog spora oko viđanja djeteta prerastao u masovnu tučnjavu. Sud je utvrdio međusobne prijetnje i fizički sukob, bacanje kamenja na automobil te širenje obračuna na raskrižje više ulica, zbog čega su građani pozvali policiju. U istom predmetu opisan je i fizički napad na člana obitelji. Sud navodi da su i ranije prekršajno kažnjavani zbog narušavanja javnog reda i mira.

Na Božić 2021. u riječkom noćnom klubu dvojica braće su, prema presudi, vikala i pozivala goste na tučnjavu, a nakon izlaska jedan je fizički napao muškarca ispred kluba. Po dolasku policije uslijedile su teške uvrede i prijetnje policajcima. Sud je zaključio da su omalovažavali i vrijeđali službene osobe te im izrekao novčane kazne.

TREĆEG JOŠ TRAŽE Rijeka: Uhićeni napadač ostaje u istražnom zatvoru zbog premlaćivanja 16-godišnjaka
Rijeka: Uhićeni napadač ostaje u istražnom zatvoru zbog premlaćivanja 16-godišnjaka

Tijekom ljeta 2022. na terasi kafića u okolici Rijeke došlo je do novog obiteljskog sukoba. Nakon svađe i naguravanja, jedan od braće udario je konobaricu koja ih je pokušala smiriti. Policija je intervenirala i sudionicima su izrečene novčane kazne.

U ranijem incidentu na adresi obiteljske kuće u Rijeci policajci su dočekani uz psovke i pozive na fizički obračun, što je sud također okarakterizirao kao vrijeđanje i omalovažavanje službenih osoba te sankcionirao novčanim kaznama.

Mediji su i ranije izvještavali o ozbiljnim optužbama - od pljačke na Trsatu 2016. godine, kad su, prema navodima, prijetili ukućanima te odnijeli novac i nakit, do sukoba na Kačjaku, gdje je nakon fizičkog napada nestao dio obiteljskog zlata, od čega veći dio nikad nije pronađen. 

