Obavijesti

News

Komentari 2
ZATVARAJU U BUGARSKOJ I RUMUNJSKOJ

Gasi se Radio Slobodna Europa, Trump ukinuo financiranje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Gasi se Radio Slobodna Europa, Trump ukinuo financiranje
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Bugarski servis Radija Slobodna Europa (RFE) prestat će s radom 31. ožujka zbog ukidanja američkog financiranja, doznao je AFP u srijedu od dva člana osoblja, nekoliko tjedana nakon što sličan scenarij objavljen za Rumunjsku

Admiral

Tim aktivno radi na rješenju koje će "nam omogućiti da nastavimo služiti našoj publici", rekao je jedan od izvora s radija, tražeći anonimnost do službene izjave. Direktorica servisa Slobodna Europa Rumunjska, Elena Vijulie Tanase, također je najavila njegovo zatvaranje 31. ožujka u objavi na Facebooku prije dva tjedna.

"Ovo su svakako loše vijesti. I ne samo za moje kolege i mene", napisala je, naglašavajući da je ostalo samo "šačica profesionalnih novinara, dok ova vremena zahtijevaju naš rad na toliko mnogo frontova".

POGOĐENO 266 MJESTA Snježni kaos u Rumunjskoj: Bez struje ostalo 200 tisuća kućanstava, promet u kolapsu
Snježni kaos u Rumunjskoj: Bez struje ostalo 200 tisuća kućanstava, promet u kolapsu

Uprava RFE-a u Pragu nije odgovorila na pitanja AFP-a.

„Razumijemo da je (Radio Slobodna Europa) morao napraviti rezove kako bi sačuvao sve svoje aktivnosti, uključujući i emitiranje u diktaturama kao što je Rusija“, rekao je Pavol Szalai, direktor Reportera bez granica (RSF) u Češkoj, za AFP.

Međutim, ova zatvaranja „će ugroziti pravo građana na pouzdane informacije“, dodao je, naglašavajući da je „rizik tim veći u Bugarskoj koju čekaju izbori, budući da je to zemlja s ionako malo neovisnih medija“.

VIŠETJEDNI PROSVJEDI Bugarsku čekaju osmi izbori u pet godina nakon pada vlade
Bugarsku čekaju osmi izbori u pet godina nakon pada vlade

Najavljeno je zatvaranje radija i u Mađarskoj krajem studenog, odlukom američka vlade kako bi umirila mađarskog nacionalističkog premijera Viktora Orbana, saveznika Donalda Trumpa.

Bugarska i Rumunjska bile su među prvim zemljama koje je pokrivao Radio Slobodna Europa/Radio Sloboda kada je osnovan 1950. godine.

Radio postaja, koju je djelomično financirala CIA do ranih 1970-ih, igrala je ključnu ulogu u širenju informacija izvan Željezne zavjese, unatoč redovitim pokušajima komunističkih vlasti da ometaju njezin signal i unatoč uznemiravanju njezinih novinara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim
Provjerite Eurojackpot rezultate
GLAVNI DOBITAK RASTE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najbliže glavnoj nagradi bilo je pet dobitnih listića s kombinacijom 5+1, a svaki od tih sretnih dobitnika osvojio je 348.925,10 eura.
Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'
STANJE U KOALICIJI

Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'

Nezavisna zastupnica Boška Ban postala je dio vladajuće većine. Danas je dala i prvu izjavu za medije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026