Gasi se Radio Slobodna Europa, Trump ukinuo financiranje

Tim aktivno radi na rješenju koje će "nam omogućiti da nastavimo služiti našoj publici", rekao je jedan od izvora s radija, tražeći anonimnost do službene izjave. Direktorica servisa Slobodna Europa Rumunjska, Elena Vijulie Tanase, također je najavila njegovo zatvaranje 31. ožujka u objavi na Facebooku prije dva tjedna.

"Ovo su svakako loše vijesti. I ne samo za moje kolege i mene", napisala je, naglašavajući da je ostalo samo "šačica profesionalnih novinara, dok ova vremena zahtijevaju naš rad na toliko mnogo frontova".

Uprava RFE-a u Pragu nije odgovorila na pitanja AFP-a.

„Razumijemo da je (Radio Slobodna Europa) morao napraviti rezove kako bi sačuvao sve svoje aktivnosti, uključujući i emitiranje u diktaturama kao što je Rusija“, rekao je Pavol Szalai, direktor Reportera bez granica (RSF) u Češkoj, za AFP.

Međutim, ova zatvaranja „će ugroziti pravo građana na pouzdane informacije“, dodao je, naglašavajući da je „rizik tim veći u Bugarskoj koju čekaju izbori, budući da je to zemlja s ionako malo neovisnih medija“.

Najavljeno je zatvaranje radija i u Mađarskoj krajem studenog, odlukom američka vlade kako bi umirila mađarskog nacionalističkog premijera Viktora Orbana, saveznika Donalda Trumpa.

Bugarska i Rumunjska bile su među prvim zemljama koje je pokrivao Radio Slobodna Europa/Radio Sloboda kada je osnovan 1950. godine.

Radio postaja, koju je djelomično financirala CIA do ranih 1970-ih, igrala je ključnu ulogu u širenju informacija izvan Željezne zavjese, unatoč redovitim pokušajima komunističkih vlasti da ometaju njezin signal i unatoč uznemiravanju njezinih novinara.