Ispitali ženu (76) koju povezuju s mučenjem životinja kod Učke

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci ispitalo je hrvatsku državljanku (76) zbog sumnje da je ubijala i mučila životinje.

- Postoji osnovana sumnja da je 76-godišnjakinja u razdoblju od 2022. do 13. svibnja 2026. na području Učke, zajedno i dogovorno sa svojim sada pokojnim partnerom, postupala protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Naime, osnovano se sumnja da je u neprikladnom smještaju bez hrane držala najmanje 79 pasa i 6 mačaka, ne vodeći brigu o zdravlju i dobrobiti životinja na način da im pravovremeno osigura veterinarsku pomoć i zbrine bolesne, ozlijeđene i iscrpljene životinje, što je dovelo do uginuća najmanje 35 pasa - navodi DORH.

Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predloženo je određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenice zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Novi list piše da su psi spašeni s imanja na Učki, gdje ih je držao 64-godišnji muškarac. Muškarac je poginuo u utorak na autocesti A1, između Jastrebarskog i Karlovca. U nesreći je poginuo i jedan pas, dok je drugi koji se nalazio u automobilu preživio.

Nakon nesreće volonteri su ostali šokirani prizorom koji su zatekli na imanju na Učki.

- Treba nam sve, ustvari, njima treba sve: podlošci, deke i plahte, sitna hrana za odrasle, gastro hrana sa sitnim zrnom, recovery I gastro konzerve, pomoć pri cijepljenju, čipiranju i čišćenju, pomoć u pokrivanju veterinarskih troškova te sredstva za čišćenje sanitol, domestos, močo i rukavice - poručuju riječki volonteri.

Financijsku pomoć građani mogu uplatiti na broj računa: HR9524020061100689037, uz opis plaćanja: “47 spašenih”.