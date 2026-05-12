HOROR KOD RIJEKE Izgladnjivao 47 pasa. Volonteri azila pronašli 30 mrtvih pasa u škrinjama...

U subotu je stigao poziv da je čovjek umro i da treba zbrinuti 27 pasa. Nitko nam nije rekao tko je taj čovjek. Nitko nam nije rekao da je već godinama problem s tim ljudima. Da im je barem netko stao na kraj pred toliko godina. Nitko nas nije pripremio na ovo, napisala je u objavi volonterka Azila za pse "Društvo za zaštitu životinja Rijeka".

Novi list piše da su psi spašeni s imanja na Učki, gdje ih je držao 64-godišnji muškarac. Muškarac je poginuo u utorak na autocesti A1, između Jastrebarskog i Karlovca. U nesreći je poginuo i jedan pas, dok je drugi koji se nalazio u automobilu preživio.

Podsjetimo, nesreća se dogodila u utorak 5. svibnja 2026. Drugi pas koji je ostao zarobljen u vozilu spašen je i zbrinut u veterinarskoj službi u Karlovcu. Na intervenciju je izašlo 10 vatrogasaca s dva vozila DVD-a Jastrebarsko.

Foto: Društvo za zaštitu životinja Rijeka

- Nakrcali smo hranu u auto, uzeli pojačanje i krenuli. Nismo znali što nas čeka. Horor koji je tamo bio teško je riječima opisati. Žena nam je davala jednog po jednog psa. Nabrojali smo ih 47 živih. Dva su izgubila svoju bitku i nisu doživjeli puni trbuščić. Zaspali su zauvijek prije nego su napustili to mjesto. Nije bilo šanse da ostanu u tim uvjetima i smjestili smo ih u azil, koji je već i tako prekrcan. Na svu sreću to su većinom manji psi. Više manje ste vidjeli u kakvom su stanju... Pa i još gore od toga. Živjeli su zatvoreni u kući, svi zajedno. Jeli su kada su jeli, više nisu nego jesu. Njih 11 je imalo čip, ostali nisu. Obavljali su nuždu i spavali na istom mjestu. Rane po tijelima su grozne - napisala je volonterka.





- Kada smo mislili da je to najgore, drugi dan stiže poziv od žene koju smo zatekli prvi dan u kući. Pronašla je još nekoliko mrtvih pasa u - FRIŽIDERU. Osim što je očito iza toga stajala psihički poremećena osoba, ali zašto bi netko čuvao mrtve pse?! Sama pomisao na to nas je užasavala. Tu su bile i mace koje su dečki pokupili i tražiti ćemo im dom. Kada smo danas došli, prizor nam je zaledio krv u žilama. To nije nekoliko pasa u frižideru. To je preko 30 leševa po škrinjama, ormarima, na podu, u kadi. Zemlja je stala i tlo pod našim nogama je nestalo. To nisu dva mrtva, to je sada 32 mrtvih - dodala je.





Nažalost, tu priča ne staje. Kako je napisala, postoje drugi dijelovi kuće. Neki su zaključani, a unutra su škrinje.

Foto: Društvo za zaštitu životinja Rijeka

- Mrtve ćemo još brojati. Stalno mi je prolazilo kroz glavu, pa zašto ih nije zakopao?! Toliko zemlje oko njega, on ih je spremao. Pa za što?! Vjerojatno nikada nećemo moći sigurno reći, ali možemo nagađati. Pse je hranio s njihovim mrtvim prijateljima. Evo, izgovorila sam. Gotovo sam sigurna u to. Jedino što nisam sigurna je što je on sam jeo - napisala je.

Financijsku pomoć građani mogu uplatiti na broj računa: HR9524020061100689037, uz opis plaćanja: “47 spašenih”.