Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela državna matura

Ilustracija za pripreme i polaganje ispita državne mature | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti, u ponedjeljak su počeli ispiti državne mature, kojoj ove godine pristupa više od 30 tisuća kandidata

Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović rekao je za Hinu da će se ispiti održavati u 386 srednjih škola i šest ispitnih centara. Pravo pristupa državnoj maturi steklo je ukupno 30.250 pristupnika, među kojima je 25.963 redovnih maturanata i 4287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom.

Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika, kojem će pristupiti 28.256 kandidata, dok će matematiku polagati 28.660, a engleski jezik 27.415 pristupnika.

Najpopularniji izborni predmeti su fizika (7556 prijava), biologija (5446), politika i gospodarstvo (4195), kemija (3858), psihologija (2761) i informatika (2341).

Ispit iz hrvatskog jezika piše se 15. lipnja, engleski jezik 19. lipnja, a matematika 25. lipnja. Posljednji ispiti održat će se 26. lipnja, dok će privremeni rezultati biti objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Rok za prigovore je do 10. srpnja. 

Ovogodišnja državna matura provodi se prema novom pravilniku kojim se, među ostalim, ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima pa će se ubuduće poništavati samo ispit tijekom kojeg je mobitel pronađen, a ne cijela matura.

