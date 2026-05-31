PREDIVNA GESTA!

Saša (42) kojeg su maturanti u Osijeku istukli i opljačkali dobio je novi bicikl: 'Vraća vjeru'

Piše Iva Tomas,
Foto: Udruga gluhih Zagrebačke županije

Gluhonijemi Saša (42), kojeg su tijekom norijade u Osijeku pretukla dvojica mladića (17 i 18), dobio je novi bicikl nakon što mu je stari ukraden tijekom napada. Saša je otišao na lijevu obalu rijeke Drave skupljati boce, a tada su ga dvojica pijanih mladića napala. Policija ih je brzo uhitila, ali Saši su već do tada zadali teške ozljede i ukrali bicikl.

VELIKA SNAGA LJUBAVI Ira i Nika iz Zagreba: 'Mi smo noge i ruke našeg brata Jana'
Ira i Nika iz Zagreba: 'Mi smo noge i ruke našeg brata Jana'

Zahvaljujući članu Udruge gluhih Zagrebačke županije Ive Johna Žuže, Saša je u subotu dobio novi bicikl.

- S velikim ponosom želimo istaknuti plemenitu gestu našeg člana Ive John Žuža, koji je pokazao veliko srce i humanost prema gluhoj osobi koja je nedavno doživjela teško i traumatično iskustvo.

Nakon što je saznao da je gluhi muškarac bio napadnut, pretučen te ostao bez bicikla, mobitela i novčanika, Ivo nije ostao ravnodušan. Odlučio je pomoći te mu je kupio novi bicikl kako bi mu barem djelomično olakšao svakodnevni život.

Ovakva djela podsjećaju nas koliko su solidarnost, empatija i međusobna podrška važni u našoj zajednici. Ponekad i jedna gesta može nekome vratiti vjeru u ljude i izmamiti osmijeh nakon teških trenutaka.

Ivo, hvala ti što svojim primjerom pokazuješ da dobrota i ljudskost još uvijek postoje. Ponosni smo što si dio naše zajednice, napisala je Udruga na Facebooku. 

