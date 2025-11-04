Ispovijest napadnutih srpskih kulturnjaka: Bilo nas je strah tih ljudi u crnom, dobacivali su nam

"Izađite, neće vas nitko dirat... Da slučajno nitko nije nikog taka...", govori muškarac na splitskom dijalektu, čuje se na snimci. Gledamo istjerivanje dvadesetak izvođača iz dvorane gradskog kotara u Splitu, koji su nešto kasnije u ponedjeljak trebali nastupiti na kulturnom događaju u sklopu Dana srpske kulture u Splitu. Mladi su folkloraši, njih osmero mladića i djevojaka, zato došli iz Novog Sada, nastupiti je trebao i ženski zbor Prosvjete, violinistica... Ono što je trebala biti mirna kulturna večer pretvorilo se u još jedno, novo nasilje crnokošuljaša. Preko pedeset muškaraca, uglavnom mladih ljudi, rođenih i deset godina nakon završetka Domovinskog rata, zatražili su od izvođača da izađu, kako nastupa ne bi bilo.

"Neće vas nitko dirat'", govorili su, kao da drže taoce. Sve je jasnije da civilizirano hrvatsko društvo postaje talac zabraniteljskog divljanja, a politika ne čini ništa da to zaustavi. Nadomak smo toga da se zasad verbalno nasilje krajnje desnice pretvori u fizičko. Na drugoj snimci iz Splita vidimo okupljene crnokošuljaše ispred zgrade iz koje izlaze izvođači, i čujemo kako netko kaže: "Srpska smeća!". Što bi se dogodilo da su izvođači odbili izaći, i nastavili s priredbom?

Kako je jučer rekao Andrej Plenković, čak je stotinjak osoba sudjelovalo u ovome, a zasad je identificirana jedna osoba. Mnogi su bili maskirani pa ih je teže identificirati. Policija radi i na otkrivaju drugih počinitelja.

U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povrijeđenih osoba. Provodimo intenzivno kriminalističko istraživanje s ciljem identificiranja osoba iz skupine - zaključila je policija.

Policija događaj nije osiguravala, za 24 sata nam je iz PU splitsko-dalmatinske odgovoreno kako ih organizator nije zvao. Sami za događaj, kažu, nisu znali. Došli su na poziv, kad su ljudi već bili istjerani iz zgrade, prolazili su van kroz koridor "ljudi u crnom". Na snimci se vidi i djevojčica s nogom u gipsu kojoj gospođa pored pomaže da ustane i izađe.

Poslije je policija došla po izvođače, prevezla ih je do smještaja, gdje su se oni spakirali i odmah krenuli kući u Srbiju. Sve nam je ispričala djevojka iz Novog Sada, članica folklornog društva Veliko kolo. Ne želi da joj spominjemo ime, jedna je od njih osmero - četiri djevojke i četiri mladića - koji su došli u Split na poziv domaćina, splitske Prosvjete, trebali su otplesati četiri plesa. Djevojka kaže da će joj Split, bez obzira na sve, ostati u lijepom sjećanju, donekle su se, napominje, psihički unaprijed pripremili na ovo.

- Nešto prije 19 sati smo kombijem stigli do mjesta nastupa, direktor društva nas je vozio, i otišao tražiti parking. Ušli smo unutra noseći kostime, dobili smo neku pozadinsku prostoriju za presvlačenje, u kojoj smo se nalazili kad su dvije djevojke samo otišle provjeriti je li sve u redu s glazbom u dvorani. Publike još nije bilo, samo mi i ostali izvođači, dvadesetak ljudi ukupno, govori nam djevojka.

- Njih dvije su se, uznemirene, odjednom vratile u svlačionu i rekle nam da su unutra ljudi s fantomkama, sakrili su bili donji dio lica, i svi su bili u crnome. Nisu vikali, pričali su jasno, pitali tko je odgovoran za ovo, a onda se obratili Marku Veselinoviću, našem domaćinu iz Srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta'. Gospodin Veselinović je te koji su ušli zamolio samo da izađu, jer plaše ljude. Ja sam odmah nazvala našeg direktora obavijestiti ga što se događa, on još nije bio stigao. U međuvremenu, gospodin Marko nam je svima rekao da se priredba otkazuje, i da bi svi trebali napustiti prostor, nastavlja djevojka. "Naši branitelji ne daju da se održi...pa ćemo izaći...", govori na snimci domaćin, organizator.

- Naredili su nam da izađemo, i rekli da konflikta neće biti, ti ljudi u crnom. Izađite, ništa se neće dogoditi, govorili su. Domaćini iz Prosvjete su bili smireni, i učinili su da se osjećamo sigurno. Brzinski smo spakirali svoje stvari, i izašli iz zgrade. Bilo je to jako nelagodno. U prolazu su nam svi ti ljudi, u crnome, svašta dovikivali. Kolegi koji ima brkove dobacivali su: Brko, tu si došao igrati, a kolegici koja se spotaknula su povikali: Jel ti se to zavrtilo u glavi od previše Užičkog kola, i takve stvari, nastavlja Novosađanka.

- Nismo ništa odgovarali na te provokacije, šutke smo izašli. Nitko nas nije pratio. Ja sam cijelo vrijeme bila na liniji s inspektoricom iz policije, bila je jako draga i ljubazna. Spakirali smo se i odmah napustili Split, govori djevojka.

Direktor Velikog kola Milan Veselinović za 24sata kaže kako su ga njegovi folkloraši zvali taman kad se vraćao s parkinga, i rekli mu da ne ulazi.

- Ispred zgrade je stajalo više od pedeset ljudi, mladih uglavnom. Počela me hvatati panika zbog mojih folkloraša unutra, nisam znao jesu li dobro. Zvao sam policiju koja je ubrzo došla s više vozila. Nisam razumio što govore ti ljudi vani, nešto su mrmljali, kaže Veselinović. Kratko smo razgovarali i s Markom Veselinovićem iz splitske Prosvjete, domaćinom neodržane manifestacije. Taman je u vrijeme našeg poziva bio na policiji.

- Nisam se ovih u crnome bojao, odavno sam ja te strahove prebolio. Bilo mi je samo važno da zaštitim djecu... govori Veselinović.

- Zato vam ništa ne mogu reći, sve je dalje na policiji, rekao je Veselinović. Na pitanje je li ga jučer bilo strah i kako se osjećao, odgovara nam kako su mu na pameti bili samo ti mladi ljudi koji su trebali nastupati.

Ilija Borković, dopredsjednik srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu u izjavi za medije jučer je kazao kako su ljudi u crnom par sati prije priredbe došli u prostor i rekli da tamo neće biti nikakvog događanja, da oni to prekidaju, zabranjuju".

- I onda su mladi ljudi u crnim trenerkama s kapuljačama na glavi počeli vikati 'Za dom spremni' i 'Hrvatska, Hrvatska'. Aplaudirali su i veselili se. Valjda su to shvatili kao nekakvu svoju pobjedu nad ovom dječicom, nama starijima", kazao je. "Jako sam nesretan kad sam vidio o čemu razmišljaju, kako funkcioniraju i čime se bave mladi ljudi od šesnaest godina", kazao je, dodajući kako misli da dvojica starijih ljudi od 40 godina njima upravljaju.

- Ima među njima vucibatina mojih godina, to treba locirati, izručiti i presuditi im, HDZ-ovci znaju kako se to radi. Da im ne padne na pamet da to više rade, ne treba im davati previše publiciteta, za time žude", rekao je predsjednik Zoran Milanović jučer. Incident je osudio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, poručivši da u Splitu nema mjesta podjelama ni netoleranciji.

Prof.dr.sc. političke sociologije Dražen Lalić, poznati hrvatski sociolog i autor "Pogleda iznutra", knjige o Torcidi, kaže kako je zgrožen činjenicom da mladi, rođeni poslije rata, pozivaju na rat i uzimaju si za pravo određivati koja će se manifestacija moći održati, ili neće.

- Ne radi se samo o tome da je ovoga ljeta zloduh pušten iz boce. Problem traje puno dulje, strukturni je problem činjenica da u školama imamo puno vjeronauka, a malo ili ništa građanskog odnosno zdravstvenog odgoja. Pogledajte samo koliko se u udžbenicima prostora daje Domovinskom, a koliko Drugom svjetskom ratu, iako je 12 tisuća više građana Hrvatske poginulo u Drugom svjetskom ratu, kaže Lalić. Nije hrabrost, dodaje, napadati gimnazijalce i starije ljude.

- Normalizira se pozdrav ZDS, dogodit će se da će nas tako uskoro pozdravljati i prodavačice u trgovinama. I svi su se, koji bi trebali glasno govoriti protiv toga, pokunjili. Ništa od ovog ne bi bilo moguće da na vlasti nije opcija licemjerna prema povijesti. To čak nije vlast ustaški, fašistički orijentirana već vlast kojoj je važno samo na vlasti i ostati, zauvijek. A žrtve takve politike su mladi, oni koje se ne obrazuje dovoljno na nastavi povijesti, oni koji slušaju svećenstvo koje ZDS-a kao antikršćansko ponašanje ne osuđuje, kaže Lalić.

Kako dodaje, stanje se pogoršalo otkad je u vlast ušla i krajnja desnica.

-Desnica, koja je cijepljena od bilo koje ideje za boljitak Hrvatske, i koja je dobila vjetar u leđa, zaključuje Lalić.

Profesor političke psihologije dr.sc. Nebojša Blanuša kaže kako je incident u Splitu "nastavak ustaškog ljeta u kojem smo svjedočili toleriranju netolerancije i profašističkih ispada pod izlikom ljubavi prema domovini".

- Ovo u Splitu je eklatantan primjer fašizacije Hrvatske u kojoj se glavne političke snage - premijer i predsjednik Sabora prave kao da ništa vide i dopuštaju da se u središnjim institucijama kao što je Sabor događaju sramotni skupovi - ne relativizacija već negiranje genocida za vrijeme Drugog svjetskog rata, kaže Blanuša.

- Treba stvari nazvati pravim imenom, jer je čaša prelivena. Budu li se glavni akteri i dalje pravili gluhima, bit će još gore. Mlako djelovanje je poruka koju će ekstremisti shvatiti kao odobravanje. Autoritarnim kukacicama s fantomkama represivne institucije trebaju stati na kraj, kaže Blanuša.

„Jučerašnji napad crnokošuljaša na djecu, umirovljenike i folkloraše u Splitu zrcalna je slika predsjednika Vlade i predsjednika Sabora, odbijam prihvatiti da je riječ o incidentu, ovo nije incident, to je produžena ruka i kontinuitet politike koja promovira nasilje upogonjeno mržnjom, to je produžena ruka ustaške ideologije i simbolike koja je blagoslovljena na najvišim instancama vlasti u Hrvatskoj”, kazala je jučer Sandra Benčić iz Možemo.

