IDU U ISTRAŽNI ZATVOR

Maloljetnika u Rijeci brutalno su istukla braća: Dvoje uhitili, za trećim i dalje traje potraga

Maloljetnika u Rijeci brutalno su istukla braća: Dvoje uhitili, za trećim i dalje traje potraga
Prijeti im do mjesec dana pritvora, tereti ih se za pokušaj ubojstva i brutalno premlaćivanje

Sudac istrage Županijski sud u Rijeci odlučio je da obojica osumnjičenih za krvavi napad u Rijeci idu u istražni zatvor.

Na prijedlog Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci, 12. veljače 2026. određen je istražni zatvor Josipu V. (29), a dan kasnije ista mjera izrečena je i Tihomiru V. (34). Kako piše Burin, riječ je o dva brata koja su napala maloljetnika, a za trećim bratom i dalje traje potraga. 

Kako piše portal, upravo je treći brat bio najagresivniji prema mladiću. Najviše je udarao maloljetnika dok je ovaj ležao na tlu. 

Sud: Postoji opasnost od bijega i ponavljanja djela

Sud je zaključio kako postoje ozbiljne okolnosti koje upućuju na to da bi Josip V. mogao pobjeći, utjecati na svjedoke ili ponoviti kazneno djelo. Upravo zato određen mu je istražni zatvor po čak tri zakonske osnove: zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

Tihomir V. je također završio u pritvoru, i to zbog opasnosti da bi mogao utjecati na svjedoke te ponoviti kazneno djelo.

Pritvor može trajati mjesec dana

Prema rješenju suca istrage, istražni zatvor za Josipa V. može trajati najdulje mjesec dana i računa se od dana uhićenja, odnosno od 11. veljače 2026. godine.

Tihomiru V. se pritvor računa od 12. veljače 2026., također u maksimalnom trajanju od mjesec dana.

Tereti ih se za pokušaj ubojstva

Obojicu se sumnjiči za iznimno teška kaznena djela, pokušaj ubojstva te pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede. Riječ je o kaznenim djelima iz Kaznenog zakona koja predviđaju ozbiljne zatvorske kazne.

Istraga se nastavlja, a javnost u Rijeci i dalje je uznemirena brutalnošću slučaja koji je završio teškim ozljedama 16-godišnjaka.

