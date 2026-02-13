Brutalan napad na maloljetnika u Rijeci nije prvi takav slučaj: I ovi događaji potresli su javnost

Riječka uhitila je i drugog napadača (33) za slučaj stravičnog premlaćivanja maloljetnika u Rijeci, a još traže trećeg napadača. Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o trojici braće, a Josipa V. (29) uhitili su ubrzo nakon napada.

Podsjetimo, trojica mladića nasrnula su na 16-godišnjaka u srijedu oko 5 sati. Na šokantnoj snimci koja je obišla društvene mreže vidi se kako ga brutalno udaraju nogama dok leži na tlu.

- Sin je loše, sav je natečen i modar. Strašno izgleda, ali bit će dobro. Napali su ga iz čista mira. Sjedio je na klupi i jeo burek. Jedan mu je prišao, nešto dobacio i potom ga udario. Onda su svi krenuli na njega. Vikali su da su oni mafija - rekao je otac pretučenog maloljetnika za 24sata. O svemu se oglasila i riječka policija.

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičenik jučer ujutro oko 4.30 sati u središtu Rijeke pod utjecajem alkohola s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja - naveli su.

Ozlijeđene su prevezli u KBC Rijeka gdje su utvrdili da su maloljetnika teško ozlijedili, a 20-godišnjak, koji ga je pokušao obraniti, lakše je ozlijeđen.

Policija je početno prijavila 29-godišnjaka za nanošenje teške tjelesne ozljede maloljetniku i pokušaj nanošenja teških ozljeda 20-godišnjaku, no nakon njegova ispitivanja Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci djelo je prekvalificiralo u pokušaj ubojstva maloljetnika. Zatražili su i da mu se odredi istražni zatvor po sve tri osnove - kako ne bi mogao pobjeći jer radi u Njemačkoj, kako ne bi mogao ponoviti kazneno djelo ni utjecati na svjedoke.

Slučaj premlaćivanje maloljetnika u Rijeci koji je nedavno potresao hrvatsku javnost, nažalost, jedan je u nizu takvih događaja koji su potresli Rijeku i okolicu posljednjih nekoliko godina.

U srpnju prošle godine javnosti se obratio Pravobranitelj za osobe s invaliditetom građane koji imaju bilo kakvih saznanja o fizičkom napadu trojice maskiranih napadača na osobu s invaliditetom u Rijeci, da se obrate najbližoj policijskoj postaji.

- Iz konteksta cjelokupne situacije i trenutno dostupnih informacija, izražavamo sumnju kako je moguće da je žrtva odabrana upravo zbog određenih osobnih karakteristika, predrasuda i teškoća koje ima, a što počinjenom kaznenom djelu daje obilježje zločina iz mržnje - priopćio je pravobranitelj Dario Jurišić.

Učinio je to nakon što su mediji prenijeli da su trojica maskiranih muškaraca na igralištu na riječkom Zametu pretukla mlađu osobu s invaliditetom.

Osobe s invaliditetom, kao i djeca s teškoćama u razvoju, naglašava Jurišić, često su meta nasilja koje je motivirano upravo njihovom različitošću, bilo fizičkom, mentalnom ili komunikacijskom, čime postaju posebno ranjiva skupina.

- Ovo nasilje najčešće ostaje neprijavljeno jer žrtve često nemaju mogućnosti prepoznati, prijaviti ili se zaštititi od nasilja - upozorio je.

Dvije godine ranije, krajem siječnja 2023. Platak je bio poprištem brutalnog napada na riječkog HGSS-ovca. Njega i djevojku napala su trojica mladića koji su na skijalištu driftali u BMW-u. Zapeli su u snijegu i jednog člana HGSS-a tražili su da im izvuče auto, kad je to odbio, nokautirali su ga, a jedan ga je udario nogom u glavu dok je sjedio na podu. Prvo ih je policija pustila uz tek prekršajne prijave, no nakon burne reakcije javnosti odvjetništvo je 21-godišnjaka prijavilo za pokušaj ubojstva.

U srpnju 2020. godine na plaži na Pećinama skupina pijanih mladića bacila je u more 42-godišnjeg prijatelja koji se, nažalost utopio.

Svjedok je tad uočio četvoricu muškaraca i jednu ženu, u dobi od 40-tak godina, koji su bili jako pijani. Stajao je sa strane i uočio kako ista ekipa jednog od prijatelja nasilno vuče prema moru. Primili su ga pod ruke i spuštali po skalama prema vodi. Iako se vidjelo da se nije htio kupati, bacili su ga u duboko more. Izronio je i kratko zaplivao. Svjedok je odmah skočio u pomoć i krenuo izvlačiti čovjeka na kopno. Pomagali su i ti muškarci, no spašavanje je bilo jako teško. Kada su ga izvukli, nije imao puls. Hitna pomoć mogla je samo konstatirati njegovu smrt. Policija je kasnije prijavila 38-godišnjaka zbog sumnje da je iz nehaja prouzročio smrt 42-godišnjaka, a još dvoje iz njihova društva dobili su prekršajne prijave.

Nemoć riječkog sudstva da se uhvati u koštac s mladim nasilnicima, osobito zorno pokazuje slučaj Mateja M., mladog studenta iz Virovitice. Za njegovo premlaćivanje nitko nije odgovarao niti će odgovarati, iako je policija uhitila, a odvjetništvo optužilo četvorica napadača koji su u vrijeme događaja bili maloljetni.

Kako su tijekom sudskog postupka navršili 21 godinu, sud je protiv njih obustavio postupak, a odvjetništvo se na odluku nije žalilo. Žalio se zato Matej, no žalba mu je, doznajemo, nedavno odbijena. Njega više nema, preminuo je sredinom siječnja ove godine. Ostaje tek gorčina zbog nepostupanja institucija i nekažnjavanja počinitelja.

Podsjetimo, mladog studenta fizike iz Virovitice Mateja M. u veljači 2017. napali su i opljačkali na Sveučilišnom kampusu u Rijeci. Završio je tad u bolnici s teškim ozljedama glave, prijelomima svoda i baze lubanje i krvarenjem u mozgu.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci riječkom je sudu još u siječnju 2020. uputilo prijedlog da četvoricu maloljetnika, koje je policija identificirala kao napadače, upute u odgojnu ustanovu zbog sumnje da su 15. veljače 2017. oko 20 sati u krugu Sveučilišnoga kampusa Trsat presreli Mateja M. Prvo su od njega tražili cigaretu, a nakon što ih je odbio, okružili su ga i napali te počeli udarati. Pokušao im je pobjeći po stepenicama, no sustigli su ga i nastavili tući.

Napadnuti mladić pri tome je izgubio ravnotežu i pao s visine od oko dva metra te ozlijedio glavu. Dok je ležao na tlu bez svijesti, napadači su mu uzeli novčanik s dokumentima, karticama i stotinjak kuna te otišli.

Postupak protiv njih sud je obustavio 2024. godine, i to jer su dvojica osumnjičenih još 2022. navršili 21 godinu, a druga dvojica 2023. godine.