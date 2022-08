Ispovijesti preživjelih Poljaka u KBC-u Zagreb: 'Bilo je užasno, ljudi su bili svjesni da umiru'

Putnici poljskog autobusa, koji je u subotu ujutro sletio s autoceste A4 kod Brezničkog Huma u smjeru Zagreba, nisu ni slutili kakva ih tragedija i borba za život očekuje. Poginulo je 12 ljudi, a više od 30 je ozlijeđeno te prevezeno u više bolnica u Zagrebu, Varaždinu i Čakovcu.

U KBC-u Zagreb smješteno je osam pacijenata, dva muškarca i šest žena, a neki od njih su za poljski portal Fakt progovorili o jednom od najgorih dana u njihovom životu.

'Vozači su bili iskusni, vozili smo se mirno'

Gospođa Beata prisjeća se da su autobus vozili iskusni vozači te da su se vozili mirno. Nije bilo naznaka da će se dogoditi tako velika tragedija.

- Bio je šok da se ovako nešto dogodilo. Trenutka nesreće se ne sjećam jer sam spavala. Nisam se onesvijestila, ali sam ostala zaglavljena. Vidjela sam ljude, ali nisam se mogla pomaknuti. Čekala sam da me izvuku van. Nisam znala što se okolo događa jer su me sjedala prignječila. Imala sam dojam da sve traje oko sat vremena, a na pomoć smo čekali oko 13 minuta - rekla je.

Detalji njezine ispovijesti govore o strašnim scenama s kojima su bili suočeni hodočasnici koji su se našli u nesretnom busu.

- Bilo je užasno. Jauci, jauci, ljudi su morali biti svjesni da umiru. Neki su bili zgnječeni. Strašno je vidjeti čovjeka bez kože na licu. Šok, to je nemoguće opisati - prisjeća se.

Beata Krychowiak je zajedno sa svojom majkom išla na hodočašće u Međugorje. Zna da je i ona preživjela nesreću, ali gotovo da nema informacije o njezinom stanju.

- Mama je bila u nesvijesti. Znamo da je živa, da je u teškom stanju. Međutim, nemamo pojma u kojoj se bolnici nalazi - kaže nervozna žena.

U trenutku nesreće kontakt s voljenom osobom izgubila je i sudionica hodočašća iz Varšave koja je s kćerkom išla u Bosnu i Hercegovinu. Još ne zna u kojoj joj je bolnici kći. Sjedile su na sredini autobusa, a u trenutku nesreće su spavale. Kaže da ne može vjerovati da se tako nešto dogodilo.

- Bili su to iskusni vozači, jedan je vozio 42 godine, također do Međugorja, znao je rutu. Izmjenjivali su se, vozili po pravilima. Kad je bilo 80 km/h, oni su vozili 80. Ne znam kako se to moglo dogoditi, nemam pojma - kaže žena.

Savršeno se sjeća traumatičnih trenutaka.

- Bila sam budna. Sjećam se kako su me spašavali. Četvero ljudi je odvedeno preda mnom, već su bili mrtvi. Bilo je zastrašujuće. Molila sam za njih jer je to najviše što sam mogla učiniti – prisjeća se sudionica hodočašća.

'Čim se oporavim, idem u Međugorje'

Zofia Kasprzyk u Međugorje je putovala drugi put. Prvo joj se hodočašće jako svidjelo, željela se vratiti zahvaliti Majci Božjoj na njemu.

- Sjećam se trenutka nesreće. Zatreslo se i poletjela sam ravno naprijed. Vozačko sjedalo me pritisnulo, ali nisam se onesvijestila. Akcija spašavanja bila je brza.

Gospođa Zofia sjedila je pokraj prijateljice iz svog grada. Ne zna u kakvom je stanju i gdje je žena. Kad ju je sila udarca gurnula iz sjedala, izgubila je prijateljicu iz vida.

- Zahvaljujem Bogu i Gospi Međugorskoj što smo izbjegli najgore. Čim se oporavim, idem opet u Međugorje. Hrabra sam i vrlo religiozna. Molim se svaki dan - dodala je.

Stjepan Dokuzović, kirurg, ortoped i traumatolog sa Zavoda za traumatološku kirurgiju rekao je kako nijedan od poljskih pacijenata u bolnici nije kritično.

- Vjerujem da će većina pacijenata moći sigurno biti prevezena u Poljsku za nekoliko dana ili čim to bude moguće organizirati - rekao je.

Kako je istaknuo, svi pacijenti koji borave u zagrebačkoj bolnici imaju prijelome kostiju. Neki od njih već su operirani, drugi tek čekaju svoj red. Stanje svakog Poljaka pod njegovom skrbi je stabilno. Međutim, skreće pozornost na još jedan, vrlo važan aspekt.

- Svi pacijenti imaju teške traume, neki su u nesreći izgubili rodbinu - kaže.

Neke žrtve identificiraju prema otiscima prstiju

U pomoć unesrećenima, osim hrvatskih hitnih službi, odmah su upućeni i poljski policajci koji se nalaze u Hrvatskoj za vrijeme turističke sezone kao potpora lokalnim službama.

- Svake godine šaljemo policajce u Hrvatsku zbog povećanog turističkog prometa jer mnogi naši sunarodnjaci odabiru ovu destinaciju za odmor. Ove godine u Hrvatskoj je dvanaest poljskih policajaca – objašnjava inspektor. dr. Mariusz Ciarka, glasnogovornik Glavnog stožera policije za Fakt.

Kad se dogodila ova tragedija, na mjesto događaja odmah su upućena dvojica službenika koji su bili u Rijeci. Zatim su tamo poslana još dva policajca, ostali su poslani u pet bolnica, gdje su prevezeni poljski hodočasnici.

- Nositelj postupka su hrvatske službe i one vode aktivnosti na mjestu događaja. Naši policajci na licu mjesta pomažu im u ovom slučaju. Jako dobro surađujemo. Vidimo veliku empatiju hrvatskih službi i radimo ono što se od nas traži imajući na umu dobrobit istrage i naših sunarodnjaka - naglašava Ciarka.

- Jučer smo također pomogli u utvrđivanju podataka turoperatora i kompletnog popisa ljudi koji su putovali autobusom. Uspjeli smo utvrditi podatke svih žrtava. Međutim, danas su policajci zajedno s konzulom i službenicima konzulata radili na identifikaciji jedanaest osoba koje su poginule u nesreći - javlja Ciarka.

Zbog stanja tijela i nemogućnosti nedvojbenog utvrđivanja identiteta na temelju fotografija, bilo je potrebno prikupiti i osigurati otiske prstiju s nekih od njih. Što se tiče identiteta dvanaeste osobe, istražitelji nisu imali dvojbi jer su muškarca pronašli zaglavljenog na vozačevom mjestu.

