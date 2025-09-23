U Francuskoj ispratili generala Ante Rosu: 'Bio je domoboljub, istinski vojnik i vješt straget'

U francuskom gradu Port la Nouvelle održan je posljednji ispraćaj umirovljenog generala zbora Oružanih snaga Republike Hrvatske i Hrvatskog vijeća obrane, Ante Rose. Uz članove obitelji i prijatelje, ispraćaju su nazočili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH Zvonimir Frka-Petešić, ravnatelj Obavještajno-analitičkog centra Europske unije (EU INTCEN) Danijel Markić te načelnik Operativne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga RH brigadni general Ivan Raos.

Sveta misa zadušnica služena je u katoličkoj crkvi Notre Dame de Bon Voyage, a predvodio ju je pater don Ivan Matić.

Ministar obrane Anušić u svom obraćanju naglasio je kako je general Roso ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj vojnoj povijesti.

– Bio je domoljub, istinski vojnik i ratnik, vješt strateg i prvi general zbora Hrvatske vojske. Slavonac koji kao politički emigrant svoju domovinu nikada nije zaboravio i vratio joj se kada joj je pomoć bila najpotrebnija, poručio je Anušić.

Foto: Vlada/MORH

Podsjetio je kako je Roso bio prvi zapovjednik prve specijalne jedinice Hrvatske vojske – bojne “Zrinski” te da je svojim znanjem i iskustvom dao nemjerljiv doprinos u stvaranju Hrvatske vojske i pobjedi u Domovinskom ratu. Posebno je istaknuo njegovu ulogu u vojno-redarstvenoj operaciji Maslenica.

– Republika Hrvatska, Hrvatska vojska i hrvatski narod zauvijek će mu biti zahvalni, zaključio je ministar.