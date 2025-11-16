Ispred narodnjačkog kluba u Zagrebu pretučena dva mladića iz Splita. Jedan ima prijelome

Nekoliko nepoznatih počinitelja napalo je dva mladića, stare 20 i 21 godinu, inače obiteljski povezana. Do napada je došlo u Veslačkoj ulici u subotu oko 4.30 sati. Napadnuti mladići ozlijeđeni su u sukobu, a liječničku pomoć pružili su im u KBC Zagreb. Utvrdili su da je 21-godišnjak teže ozlijeđen, a 20-godišnjak lakše, piše zagrebačka policija.

Kako doznaje Index, riječ je o napadu ispred kluba NEC. S jedne strane sudjelovalo je šest osoba iz Splita u dobi od 18 do 23 godine, a s druge strane navodno izbacivači toga kluba. Troje ih je završilo na Hitnoj s lakšim ozljedama, a najteže je nastradao mladić iz Splita kojemu su dijagnosticirani prijelom jagodične kosti, prijelom nosa i napuknuće arkade te je zadržan u bolnici.

Prema riječima pretučenih Splićana, čiji su podaci poznati redakciji Indexa, više puta im je rečeno da će sada "tovari dobiti batine". Naime, riječ je o skupini petorice mladića i jedne djevojke iz Splita koji su bili na proputovanju, a usputna stanica bio im je Zagreb, gdje su trebali prenoćiti te u popodnevnim satima subote nastaviti put.