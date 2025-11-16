DORH objavio detalje nesreće u kojoj je stradao policajac Perišić

DORH je objavio detalje prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao poznati splitski policajac Željko Perišić, poznat i kao Dugopoljac. Nesreća se dogodila u petak oko 12.30 sati u Splitu u Solinskoj ulici.

Dežurni zamjenik županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu je, u suradnji sa sudskim vještakom za cestovni promet i motorna vozila te policijskim službenicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, proveo očevid na mjestu događaja - priopćio je DORH.

Prema dosad prikupljenim informacijama, u nesreći je sudjelovao automobil marke Passat kojeg je vozio mladić (21). Vozač auta je tijekom vožnje skretao ulijevo, a tada je došlo do sudara s motorom na kojem je bio Željko.

Od siline udarca, poginuo je na mjestu nesreće.