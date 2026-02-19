Istarska županija ulaže 50.000 eura u dvojezičnu signalizaciju

Istarski župan Boris Miletić potpisao je u četvrtak s ravnateljem Županijske uprave za ceste (ŽUC) Davidom Stankićem ugovor o utrošku sredstava za dvojezičnu prometnu signalizaciju u Istri, čime se nastavlja sustavno ulaganje u projekt koji promiče dvojezičnost u Istri.

Istarska županija je i ove godine osigurala sredstva iz proračuna u iznosu od 50.000 eura za izradu prometnog elaborata i postavljanje putokazne dvojezične prometne signalizacije za županijske i lokalne ceste na području županije gdje se primjenjuje dvojezičnost.

"Nstavljamo sustavno ulagati u projekt koji baštini i promiče dvojezičnost kao jednu od temeljnih posebnosti naše regije. U zadnje tri godine za uvođenje dvojezične prometne signalizacije izdvojili smo 150.000 eura", rekao je Miletić.

Dodao je kako su u vrijeme globalne neizvjesnosti sigurnost, stabilnost i uvažavanje različitosti važniji nego ikada, a Istra može biti primjer kako se te vrijednosti dosljedno njeguju i pretvaraju u konkretne politike i projekte.

Nastavkom uvođenja dvojezične prometne signalizacije pomaže se očuvanju kulturne i jezične raznolikosti i osigurava ostvarivanje prava talijanske nacionalne zajednice, definiranih u Statutu Istarske županije.

Ravnatelj ŽUC-a David Stankić kaže da su obuhvaćena 84 naselja u 16 jedinica lokalne samouprave, čime su značajno unaprijedili usklađenost prometne signalizacije na dvojezičnim područjima i osigurali njezinu zakonitost i funkcionalnost.

ŽUC je je do sada ukupno postavio 250 novih ploča dvojezične signalizacije, premjestio 37 postojećih ispravnih ploča na nove mikrolokacije i dodatno postavio 37 novih prometnih znakova za ograničenje brzine.