Istina o Rafaleu: Modernizacija deset aviona mogla bi stajati od 220 do 350 milijuna eura!

Velika Gorica: Na Zrakoplovnim danima predstavljena eskadrila od svih 12 Rafalea | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ni najavljena dogradnja naših Rafalea na standard F4.1 opet ne donosi puni ekvivalent francuskim ili srpskim Rafaleima, donosi novi broj tjednika Express u velikoj analizi nabavke novih borbenih aviona

Kad je Hrvatska prije četiri godine ulazila u povijesnu kupnju borbenih aviona, javnost se hranila političkom poezijom i PR-optimizmom. “Rafalei su as is, isti kao oni u Francuskoj”, ponavljali su s ozbiljnošću vojne zapovijedi, kao da je riječ o aksiomu a ne o eskadrili aviona koji su već tad bili rezultat tehničkih, financijskih i političkih kompromisa. Ta je rečenica tad zvučala kao pobjednički marš, danas se vraća kao fusnota koju se namjerno preskakalo. Nakon što je za Srbiju najavljena isporuka Rafalea najsuvremenijeg tehnološkog standarda F4.1, odjednom je iskočila groteskna opsjednutost ratnog pobjednika s gubitnikom svih ratova u raspadu Jugoslavije.

