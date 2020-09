Istospolni partneri Ivo i Mladen napokon su udomili dvoje djece

Njihova borba da udome djecu trajala je tri godine. Njihove najbolje namjere prošle su trnoviti hrvatski birokratski put i dugotrajna povlačenja po sudovima i Centrima za socijalnu skrb

<p>Istospolni par <strong>Ivo Šegota i Mladen Kožić</strong>, neslužbeno doznajemo, dobio je dvoje djece na udomljavanje, čime je završila njihova višegodišnja bitka s državom. <br/> Kako su i ranije najavljivali, od trena kad postanu udomitelji i djeca im stignu na skrb, što se i dogodilo, više neće izlaziti u medije niti davati izjave. Tako ni sad, kažu, neće ništa komentirati.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p><br/> A njihova borba da udome djecu trajala je tri godine. Naime, toliko je prošlo otkako su se prijavili za udomiteljstvo. Njihove najbolje namjere prošle su trnoviti hrvatski birokratski put. U zemlji u kojoj udruge koje se protive svemu što Šegota i Kožić predstavljaju bez problema okupe na ulicama na tisuće ljude kad se bore za neka njima važna pitanja, ovaj pothvat istospolnog para bio je ravan borbi Davida s Golijatom. U trenucima kad se činilo da su napokon uspjeli i da će njihov dom postati mjesto kojim će odjekivati dječji glasovi, iskrsnula bi nova prepreka. </p><p><br/> <br/> Ovaj par je tužio državu kad su ih odbili da budu udomitelji. Sve je završilo na Ustavnom sudu, koji je početkom veljače ove godine odlučio da istospolni parovi imaju pravo udomiti djecu.<br/> - Jako smo zadovoljni i sretni jer su, izgleda, naši argumenti prihvaćeni. Odluka Upravnog suda upravo je potvrđena odlukom Ustavnog suda - rekao je tada medijima Ivo Šegota. U odluci suda, koji je razmatrao prijedloge za ocjenom ustavnosti tri članka Zakona o udomiteljstvu, između ostalog, stajalo je kako Zakon o udomiteljstvu proizvodi diskriminatorne učinke. Nije ukinut, ali mora se tumačiti tako da se nikome, bez obzira na spolnu orijentaciju, ne smije uskratiti to pravo. No to veselje nije dugo potrajalo. </p><p><br/> <br/> Iako je Ustavni sud zaključio da su sudovi i nadležna tijela dužni svima pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u “javnoj usluzi udomljavanja” bez obzira na to jesu li u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, Centar za socijalnu skrb Zagreb čak je dva puta odbacivao zahtjev ovoga para za udomiteljstvom. No prije dva mjeseca Visoki upravni sud u Zagrebu donio je odluku po kojoj Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku mora platiti većinu troška suđenja na Upravnom sudu. Time je, zapravo, potvrdio raniju presudu nižeg, Upravnog suda u Zagrebu, koji je u prosincu prošle godine poništio rješenje Ministarstva, prema kojemu je Šegoti i Kožiću bio onemogućen pristup procjeni za udomitelje. </p><p><br/> <br/> Šegota i Kožić su u tim trenucima bili pri kraju nove procjene za udomiteljsku licencu.<br/> Udomljavanje i posvajanje djece u javnosti često se poistovjećuje iako to nije ni približno isto. Djeca udomljavanjem dobivaju dom, ali ih udomitelji ne posvajaju, nego o njima vode brigu i za to primaju udomiteljsku naknadu. To je dosad istospolnim partnerima bilo onemogućeno. No Ivo i Mladen trogodišnju bitku su okončali i danas odgajaju dvoje djece daleko od očiju javnosti, kao što su i na početku bitke obećali. Njihov slučaj i borba trebali bi olakšati put drugim parovima koji također požele pružiti dom djetetu...</p>