- Potvrde smo, unatoč prijeporima, prihvatili ne kao ograničenje, već uvjet za olakšano putovanje te za korištenje dostupnih benefita, istaknuo je i dodao kako je najbitnije da nam potvrda omogući dolazak turista u što većem broju i to ne samo u Istri, već i u ostalim dijelovima zemlje - kazao je Dino Kozlevac, načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije u emisiji Studio 4 HRT-a te dodao da su sigurno da im zdravi turisti dolaze s COVID potvrdom, a isto tako turistima koji dolaze treba biti jasno da smo procijepljena zemlja i sigurna za njih.



- Moram reći, prema najavama, vlada veliki interes za odmor u Hrvatskoj, govori i dodaje kako smo prvi u EU operacionalizirali ovaj dokument - naglasio je

Istaknuo je kako je Istra u zelenoj zoni, a da je danas u Istri tek troje novozaraženih.



- Od svega najbitnije je da je stabilno, no govori kako se i dalje treba paziti zato što opasnost još postoji. Bez obzira na indijski soj, koji je detektiran u Hrvatskoj, mi ćemo biti u pripravnosti cijelo ljeto - rekao je Kozlevac.

Procijepili 71 tisuću ljudi

U Istri se planiraju mnoge manifestacije, naglasio je, no da je stožer svim organizatorima jasno dao do znanja da mogu početi s pripremama manifestacija, ali uz jednu ogradu, a to je da epidemiološke mjere moraju postojati i one će biti određivane dva do tri tjedna prije događaja.





Zanimanje za cijepljenje u županiji je još veće od količine cjepiva koje imaju.



- Mi smo procijepili 71 tisuću ljudi na području županije s prvom dozom, što je 41 posto punoljetnog stanovništva, ili 35 posto ukupnog broja stanovnika - naglasio je Kozlevaci te dodao kako je u Istri cijepljeno gotovo 90 posto turističkih radnika.