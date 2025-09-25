Serijski ponavljač pijan vozio u Križevcima: Imao 3,6 promila, u žurnom postupku sud ga pustio!

Serijski ponavljač prometnih prekršaja uhićen je u srijedu oko 17:40 sati u Križevcima u Bjelovarskoj ulici nakon što se isprva nije zaustavio na naredbe policije da zaustavi automobil.

- Nesavjesni vozač naknadno je zaustavljen te je daljnjom kontrolom utvrđeno da upravlja pod utjecajem alkohola od 3,68 promila te kod sebe nije imao vozačku dozvolu. Uhićen je i smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva - navodi policija.

Policija je predložila kaznu zatvora od mjesec dana uz novčanu kaznu od 985 eura te zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije šest mjeseci.

U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.