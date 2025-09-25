Obavijesti

News

Komentari 2
KAZNU ĆE TEK SAZNATI

Serijski ponavljač pijan vozio u Križevcima: Imao 3,6 promila, u žurnom postupku sud ga pustio!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Serijski ponavljač pijan vozio u Križevcima: Imao 3,6 promila, u žurnom postupku sud ga pustio!
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL

Policija je predložila kaznu zatvora od mjesec dana uz novčanu kaznu od 985 eura te zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije šest mjeseci

Serijski ponavljač prometnih prekršaja uhićen je u srijedu oko 17:40 sati u Križevcima u Bjelovarskoj ulici nakon što se isprva nije zaustavio na naredbe policije da zaustavi automobil.

- Nesavjesni vozač naknadno je zaustavljen te je daljnjom kontrolom utvrđeno da upravlja pod utjecajem alkohola od 3,68 promila te kod sebe nije imao vozačku dozvolu. Uhićen je i smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva - navodi policija.

VIDEO: KORISTIO IH ZA BIZNIS Policajci dojavljivali odvjetniku tko je sudjelovao u prometnim nesrećama, a on im se javljao...
Policajci dojavljivali odvjetniku tko je sudjelovao u prometnim nesrećama, a on im se javljao...

Policija je predložila kaznu zatvora od mjesec dana uz novčanu kaznu od 985 eura te zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije šest mjeseci.

U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio
SLAVONIJA U ŠOKU

Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio

Muškarac (33) autom je jurio za Zoranom Grgićem. Signalizirao mu je da stane, a onda udario u njegov auto. Mještani u šoku prepričavaju scene kakve ne pamte. Ubojicu je policija tražila i dronovima...
Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti
UBIO ŽENU NA NASIPU

Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti

Leopolda B. (49) terete za femicid Kristine K. K. (48) na Savskom nasipu prošle godine. Tvrdi da nije kriv jer je halucinirao, no vještaci se s time ne slažu. Smatraju da simulira
FOTO Pogledajte privođenje osumnjičenog za stravično ubojstvo u Slavonskom Brodu
SLAVONIJA U ŠOKU

FOTO Pogledajte privođenje osumnjičenog za stravično ubojstvo u Slavonskom Brodu

Osumnjičeni (33) za ubojstvo Zorana Grgića kraj Slavonskog Broda stigao je jutros u Županijsko državno odvjetništvo. Tamo se branio šutnjom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025