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DIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV NJE I KOLEGE

ISTRAŽILI SMO Liječnica iz Zadra pod optužnicom ima tri tvrtke. Pogledajte kolika im je zarada

Piše Martina Pauček Šljivak,
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ISTRAŽILI SMO Liječnica iz Zadra pod optužnicom ima tri tvrtke. Pogledajte kolika im je zarada
Foto: Zadarski list/Poliklinika Lacrima

Konjevod, zaposlenica OB Zadar, se prema optužnici, skupa s Čanovićem koji također radi u OB Zadar, tereti da je od 2019. do kraja 2023. godine na štetu zadarske bolnice pribavila protupravnu imovinsku korist od 48.577,40 eura.

Nakon što je Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo optužnicu protiv zadarske oftalmologinje Suzane Konjevod i liječnika Samira Čanovića zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave, istražili smo kako posluju tvrtke Suzane Konjevod, bivše voditeljice Odjela za oftalmologiju i optometriju Opće bolnice Zadar.

DOKTORSKA MULJAŽA Optužnica protiv doktora: Šefica mu pisala plaćeni dopust u OB Zadar, on radio u njenoj klinici
Optužnica protiv doktora: Šefica mu pisala plaćeni dopust u OB Zadar, on radio u njenoj klinici

Konjevod se, prema optužnici, skupa s Čanovićem tereti da je od 2019. do kraja 2023. godine na štetu zadarske bolnice pribavila protupravnu imovinsku korist od 48.577,40 eura. Tužiteljstvo smatra da je kao voditeljica odjela odobravala kolegi plaćene dopuste tijekom kojih je radio u njezinoj privatnoj poliklinici te da su oboje evidentirali neistinite podatke o prekovremenom radu.

Istodobno, Konjevod je povezana s nekoliko poslovnih subjekata iz područja oftalmologije i optike što pokazuju javno dostupni podaci Fina info.

Poliklinika Akropolis d.o.o. registrirana je za zdravstvenu djelatnost na području oftalmologije. Kao osnivač društva navodi se Suzana Konjevod koja je ujedno jedini član uprave.

Pretežita djelatnost društva je specijalistička medicinska djelatnost. Tijekom 2025. godine tvrtka je imala jednog zaposlenog prema satima rada, jednako kao i godinu ranije.

Ukupni prihodi iznosili su 48.324 eura, što predstavlja rast od 4,75 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je ostvarena neto dobit od 750 eura.

Čanović jedini liječnik naveden na stranicama Lacrime

Poliklinika Lacrima, čiji je osnivač Poliklinika Akropolis u vlasništvu Suzane Konjevod, također posluje u području specijalističke medicinske djelatnosti.

Prema javno dostupnim podacima, tijekom 2025. godine imala je tri zaposlena, jednako kao i godinu ranije. Ostvarila je ukupne prihode od 218.957 eura, odnosno gotovo osam posto više nego prethodne godine. Neto dobit iznosila je 1.454 eura.

Zanimljivo je da je na službenim stranicama poliklinike Lacrima kao jedini liječnik među zaposlenicima naveden Samir Čanović, doc. prim. dr. sc., specijalist oftalmologije i subspecijalist za prednji i stražnji segment oka.

Upravo se Čanović skupa sa Suzanom Konjevod nalazi pod optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Zadru.

Ima i tvrtku za proizvodnju optike

Suzana Konjevod povezana je i s tvrtkom ZENIT d.o.o. za proizvodnju i promet optike, trgovinu i usluge, gdje se ona vodi kao jedini osnivač.

Pretežita djelatnost društva je proizvodnja optičkih instrumenata, magnetskih i optičkih medija te fotografske opreme.

Tvrtka je tijekom 2025. godine zapošljavala dva radnika, što je za 33 posto manje nego godinu ranije. Ukupni prihodi iznosili su 154.755 eura, dok je ostvarena neto dobit od 1.159 eura.

Više od 420 tisuća eura prihoda

Prema dostupnim financijskim podacima za 2025. godinu sve tri tvrtke Suzane Konjevod - Poliklinika Akropolis, Poliklinika Lacrima i Zenit zajedno su ostvarili ukupne prihode od 422.036 eura. Ukupna neto dobit sva tri poslovna subjekta iznosila je, prema podacima s Fina info, 3.363 eura.

Dok poslovni subjekti Suzane Konjevod nastavljaju poslovati, ona baš kao i Samir Čanović i dalje su zaposlenici Opće bolnice Zadar, kako je za 24sata potvrđeno iz te bolnice. Istovremeno se pred Županijskim sudom u Zadru tek treba započeti sudski postupak temeljem optužnice kojom ih tužiteljstvo tereti za zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

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