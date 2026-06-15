Istražitelj o pomorskoj nesreći: 'Ovo je međunarodna istraga'. Kapetan: 'U pitanju su propisi'

Ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini i tijelo četvrte smrtno stradale osobe za kojom se tragalo nakon jučerašnjeg sudara jedrilice s katamaranom u splitskom akvatoriju, rekao je ranije kapetan Lučke kapetanije Željko Kuštera koji je za Slobodnu Dalmaciju otkrio i bi izvlačenje jedrilice trebalo izgledati.

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- Može se izvlačiti dizalicom ili balonima. Radi se o zahtjevnoj lokaciji. Danas će ronioci koji su ovlašteni ići u zaron i analizirat će se tehnika kojom će se tijelo izvući.

Slaven Bušić, istražitelj pomorskih nesreća, na konferenciji za medije govorio je o pomorskoj nesreći koja se u nedjelju oko 11.30 sati dogodila u Splitskim vratima, a u kojoj su četiri osobe izgubile život, piše Dalmacija Danas.

Policijski očevid u Milni nakon tragične pomorske nesreće u Splitskim vratima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Prije svega izrazio bih sućut poginulima, to su naši prijatelji, gosti koji dolaze više od dvadeset godina na našu obalu. Od jučer provodimo istražne postupke i intervjue, prikupljamo sve dokaze i materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica. Ne želimo izlaziti u javnost s preuranjenim zaključcima, naravno, neke stvari su nam jasne, ali moramo sagledati sve činjenice i široko razmišljati te će se na kraju izvješća znati što se dogodilo - rekao je pa nastavio:

- U ovom trenutku znamo da je riječ o vrlo ozbiljnoj pomorskoj nesreći u kojoj su poginule četiri osobe. U nesreću su sudjelovala dva pomorska objekta, jedna plovna brodica pod francuskom zastavom i poginuli državljani Češke Republike, što znači da je ovo međunarodna istraga. Obavijestili smo jučer istražna tijela tih zemalja koji su zainteresirane strane u ovoj istrazi, ali mi vodimo istragu, pojasnio je Slaven Bušić, istražitelj pomorskih nesreća.

Istražitelj nije mogao odgovoriti je li brzina kretanja utjecala na ovu pomorsku nesreću, niti je iznio neke nove činjenice.

- Što se tiče naše istrage gledali smo opremu na brodu, kako se ista koristi, postupke kompanije pa i u samom događaju kako su pojedini akteri reagirali. Nakon što utvrdimo kako je došlo do nesreće pokušavamo razumjeti zašto se to dogodilo. Obavili smo pregled broda i razgovor sa sudionicima. Okvirni rok za izvješće pomorske nesreće je oko godinu dana, ali to ne mora biti završni rok. Naglasak nije na brzini nego na činjenicama - pojasnio je Bušić.

Nakon Bušića, i Kuštera se obratio medijima.

- Ronioci su vidjeli tijelo u jedrilici, jako je to zahtjevno sad što slijedi. Ovo sve je psihički udarac i za posadu katamarana. Razgovarali smo s putnicima, s posadom, s ljudima koji su pomagali - istaknuo je.

Na pitanje o tome tko je imao prednost, rekao je:

- U ovom trenutku tko je imao prednost, bilo bi jako neprofesionalno od mene to govoriti. Ovdje su u pitanju propisi, ja nemam tu slobodu da ih tumačim. Prednost ima katamaran u slučaju takve jedrilice, rekao je, ali ja ta pravila ne tumačim.