Istraživanje: 75% medicinskih sestara doživjelo nasilje na radu

Anketno istraživanje Hrvatske komore medicinskih sestara, predstavljeno u ponedjeljak, pokazalo je da je čak 75 posto medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj doživjelo verbalno ili fizičko nasilje na radnom mjestu, a da polovica nasilje uopće ne prijavljuje. Najčešće je riječ o verbalnom nasilju, koje je prijavilo 58 posto ispitanika, dok je 17 posto navelo da su doživjeli i fizički napad, prema anketnom istraživanju Perspektive hrvatskog sestrinstva koje je među 3042 ispitanika provela Komora. Unatoč tome, polovica medicinskih sestara, 49 posto, nasilje uopće ne prijavljuje. Medicinske sestre, kada prijavljuju nasilje, najčešće se obraćaju izravno nadređenom, ravnatelju ustanove i policiji, stoji u priopćenju Komore medicinskih sestara.

Istraživanje je pokazalo i da je 49 posto medicinskih sestara, koje su nasilje prijavile ravnatelju ili izravno nadređenom, nezadovoljno postupanjem nakon prijave, što, istaknuli su iz Komore, upućuje da problem nije samo prisutnost nasilja, nego i način na koji zdravstvene ustanove reagiraju.

Predsjednik Komore Mario Gazić poručio je da usporedba s istraživanjem iz 2018. pokazuje pad udjela članica izloženih nasilju i onih koje nasilje nisu prijavile, ali da nasilje ostaje raširen i sustavan problem te da su potrebni jasniji protokoli, zaštita i podrška zaposlenicama izloženim nasilju.

"Zdravstveni sustav mora biti mjesto nulte tolerancije na nasilje te očekujemo da se uprave zdravstvenih ustanova posvete izgradnji učinkovitog institucionalnog odgovora u svim slučajevima nasilja i diskriminacije”, istaknuo je Gazić.

Iz Komore su naveli da nasilje najčešće dolazi od pacijenata i njihovih obitelji, a rjeđe od drugih zdravstvenih djelatnika. Istaknuli su i da se samo 42 posto ispitanica na radnom mjestu osjeća fizički sigurno, dok je 33 posto navelo da su u posljednjih godinu dana na poslu bili diskriminirani u odnosu na druge zaposlenike.

Iako Komora medicinskih sestara u usporedbi s istraživanjem iz 2018. bilježi pad udjela medicinskih sestara koje prijavljuju nasilje, s 89 na 76 posto, rezultati ankete pokazuju da je nasilje i dalje raširen i ozbiljan problem u zdravstvenom sustavu, stoji u priopćenju.