Istraživanje HUHIV-a: Osuda i nepovjerenje društva najveća su prepreka u borbi s ovisnošću

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) provela je u sklopu projekta "Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde" istraživanje o kvaliteti života ovisnika prema kojemu su osuda i nepovjerenje društva najveća prepreka u borbi s ovisnošću.

Istraživanje je ispitalo stanje kvalitete života ovisnika, s gledišta aktivnih korisnika droga i liječenih osoba s problemom ovisnosti diljem Hrvatske.

U uzorku od ukupno 273 sudionika, bilo je 177 aktivnih ovisnika o opojnim drogama te 96 liječenih ovisnika, koji su samoprocjenjivali svoje fizičko i psihičko zdravlje, uključujući zadovoljstvo životom i osjećaj sreće u cjelini.

Briga za vlastito zdravlje pokazala se kao najsnažniji motiv za početak liječenja kod 41 posto aktivnih i 40 posto liječenih ovisnika. Iza toga slijede želja za "normalnim" životom i normalizacija odnosa s obitelji.

Osuda i nepovjerenje društva sudionici percipiraju kao najveću prepreku u borbi s ovisnošću. Gotovo polovica njih doživjela je osjećaj stigmatizacije/diskriminacije od strane stručnjaka i ustanova.

Tijekom istraživanja prikupljeni su i podaci o radno-pravnom statusu i financijskom položaju sudionika.

Muškarci u dobi od 31 do 40 godina i od 41 do 50 činili su 60 posto svih sudionika, pri čemu je kod aktivnih ovisnika zamjetan udio mlađih sudionika, od 18 do 30, koji iznosi 24 posto.

Trenutne su materijalne prilike jako loše i loše kod polovice sudionika, a osrednje kod trećine.

94 posto ovisnika nezaposleno

Pritom, srednju školu završile su 2/3 sudionika, dok 20 posto aktivnih ovisnika ima završenu samo osnovnu školu. Više ih je od polovice neoženjeno i iskazuje da nema djecu.

Gotovo polovica njih izgubila je radno mjesto zbog ovisnosti. Čak 94 posto liječenih osobama nije zaposleno, dok je kod aktivnih ovisnika to 53 posto.

Također, većina ispitanika uvjete za zaposlenje smatra lošima, a još toliko smatra ih osrednjima.

Uz to, ispitane su kvaliteta i dostupnost psihosocijalne podrške i zdravstvene zaštite tijekom borbe s ovisnošću i tijekom pokušaja liječenja od ovisnosti te motivacijski čimbenici i prepreke u borbi s ovisnošću.

Većina sudionika smatra osrednjom i odličnom kvalitetu usluga centara za socijalnu skrb, primarne zdravstvene zaštite, psihijatrijske i psihološke zaštite mentalnog zdravlja te ostalih bolničkih odjela. Također, većina kaže da su im ove usluga bile dostupne i tijekom pandemije koronavirusa.

Što se tiče usluga drop-in centara, samo 22 posto liječenih ovisnika ocjenjuje ih odličnima, u odnosu na 70 posto aktivnih korisnika. Sličan je odnos i s razmjenom igala i šprica te savjetovanjem o mogućnostima liječenja od ovisnosti.

