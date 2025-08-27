Obavijesti

News

Komentari 0
UGROZILA DRUGE VOZAČE

Istražni zatvor za ženu iz Srbije: Izazala kaos na A1, udarila aute, bježala policiji u krivom smjeru

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Istražni zatvor za ženu iz Srbije: Izazala kaos na A1, udarila aute, bježala policiji u krivom smjeru
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 33-godišnjakinja kao sudionica u prometu iz obijesti teško kršila propise i time ugrozila život i sigurnost pet vozača i devet putnika

Državno odvjetništvo u Karlovcu ispitalo je 33-godišnju državljanku Srbije osumnjičene za obijesnu vožnju u cestovnom prometu te predložilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega. Sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu prihvatio je prijedlog i odredio joj pritvor.

Prema dosad utvrđenim činjenicama, žena je 21. kolovoza navečer namjerno vozila autocestom A1 u suprotnom smjeru, od naplatne postaje Demerje prema Karlovcu, gotovo 25 kilometara.

UHITILI SU JE Srpska vozačica izazvala kaos na A1! Prema Karlovcu krivim smjerom, bježala policiji...
Srpska vozačica izazvala kaos na A1! Prema Karlovcu krivim smjerom, bježala policiji...

-  Tijekom ovakvog kretanja okrivljenica je najprije bočnim ogledalom vozila kojim je upravljala udarila u bočno ogledalo vozila koje se propisano kretalo i koje je u cilju izbjegavanja prometne nesreće skrenulo udesno, nakon čega se usprkos svjetlosnim i zvučnim upozorenjima policijskih službenika i naredbi da zaustavi vozilo, nastavila kretati u zabranjenom smjeru.  U tijeku takve daljnje vožnje, okrivljenica je prednjim lijevim dijelom vozila udarila u prednji lijevi dio vozila koje se propisno kretalo, nakon čega je vozilom udarila u središnju metalnu odbojnu ogradu, a zatim u nekontroliranom kretanju u još jedno vozilo koje se propisno kretalo, nakon čega se zaustavila. Na odbačene dijelove vozila na autocesti zbog nemogućnosti izbjegavanja naletjela su  još dva vozila koja su se propisno kretala - navode iz DORH-a

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 33-godišnjakinja kao sudionica u prometu iz obijesti teško kršila propise i time ugrozila život i sigurnost pet vozača i devet putnika. Zbog kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu, Općinsko državno odvjetništvo zatražilo je istražni zatvor, koji joj je određen rješenjem suca istrage.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja
Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'
DVA DOKUMENTA

Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'

Vještačenja koja je objavio tjednik Nacional je naručio predstavnik stanara Branko Miodrag iz susjedne zgrade koji je obuhvaćen optužnicom protiv novinarke Danke Derifaj jer je pustio novinare na pjevačevu terasu
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025