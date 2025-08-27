Istražni zatvor za ženu iz Srbije: Izazala kaos na A1, udarila aute, bježala policiji u krivom smjeru

Državno odvjetništvo u Karlovcu ispitalo je 33-godišnju državljanku Srbije osumnjičene za obijesnu vožnju u cestovnom prometu te predložilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega. Sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu prihvatio je prijedlog i odredio joj pritvor.

Prema dosad utvrđenim činjenicama, žena je 21. kolovoza navečer namjerno vozila autocestom A1 u suprotnom smjeru, od naplatne postaje Demerje prema Karlovcu, gotovo 25 kilometara.

- Tijekom ovakvog kretanja okrivljenica je najprije bočnim ogledalom vozila kojim je upravljala udarila u bočno ogledalo vozila koje se propisano kretalo i koje je u cilju izbjegavanja prometne nesreće skrenulo udesno, nakon čega se usprkos svjetlosnim i zvučnim upozorenjima policijskih službenika i naredbi da zaustavi vozilo, nastavila kretati u zabranjenom smjeru. U tijeku takve daljnje vožnje, okrivljenica je prednjim lijevim dijelom vozila udarila u prednji lijevi dio vozila koje se propisno kretalo, nakon čega je vozilom udarila u središnju metalnu odbojnu ogradu, a zatim u nekontroliranom kretanju u još jedno vozilo koje se propisno kretalo, nakon čega se zaustavila. Na odbačene dijelove vozila na autocesti zbog nemogućnosti izbjegavanja naletjela su još dva vozila koja su se propisno kretala - navode iz DORH-a

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 33-godišnjakinja kao sudionica u prometu iz obijesti teško kršila propise i time ugrozila život i sigurnost pet vozača i devet putnika. Zbog kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu, Općinsko državno odvjetništvo zatražilo je istražni zatvor, koji joj je određen rješenjem suca istrage.