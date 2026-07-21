Prema zasad dostupnim informacijama, najkrupnija tuča pala je na području Rovinja, gdje su zabilježena zrna tuče promjera većeg od pet centimetara, a prouzročila su štetu na brojnim vozilima
Istru pogodile četiri superćelijske oluje
Istru je u utorak ujutro zahvatilo snažno nevrijeme, iznad mora razvile su se čak četiri superćelijske oluje koje su lokalno donijele izrazito krupnu tuču, a ta pojava u Istri nije zabilježena posljednjih nekoliko godina, izvijestili su u utorak iz istarskog meteo portala Istramet.
Prema zasad dostupnim informacijama, najkrupnija tuča pala je na području Rovinja, gdje su zabilježena zrna tuče promjera većeg od pet centimetara, a prouzročila su štetu na brojnim vozilima.
Olujni sustav koji je pogodio Rovinjštinu nastavio je svoj put prema unutrašnjosti Istre, a superćelija se trenutačno premješta prema području Žminja. Ondje i dalje postoji mogućnost nove tuče, obilnih pljuskova i izraženijih grmljavinskih pojava.
Osim snažnog nevremena, u okolici su ponovno primijećeni i rijetki oblici oblaka undulatus asperatus. Riječ je o neobičnoj formaciji oblaka koju karakteriziraju valovite strukture na nebu, a pojavljuje se vrlo rijetko, najčešće u uvjetima izražene atmosferske nestabilnosti.
Po riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Dina Kozlevca istarski vatrogasci imali su svega par intervencija na području Rovinja zbog pada granja na prometnice,
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