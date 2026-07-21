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ČUDNI OBLACI

Istru pogodile četiri superćelijske oluje

Piše HINA,
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Istru pogodile četiri superćelijske oluje
Foto: FRANCESCA AGOSTA/EPA
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Prema zasad dostupnim informacijama, najkrupnija tuča pala je na području Rovinja, gdje su zabilježena zrna tuče promjera većeg od pet centimetara, a prouzročila su štetu na brojnim vozilima

Istru je u utorak ujutro zahvatilo snažno nevrijeme, iznad mora razvile su se čak četiri superćelijske oluje koje su lokalno donijele izrazito krupnu tuču, a ta pojava u Istri nije zabilježena posljednjih nekoliko godina, izvijestili su u utorak iz istarskog meteo portala Istramet. 

Prema zasad dostupnim informacijama, najkrupnija tuča pala je na području Rovinja, gdje su zabilježena zrna tuče promjera većeg od pet centimetara, a prouzročila su štetu na brojnim vozilima.

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Olujni sustav koji je pogodio Rovinjštinu nastavio je svoj put prema unutrašnjosti Istre, a superćelija se trenutačno premješta prema području Žminja. Ondje i dalje postoji mogućnost nove tuče, obilnih pljuskova i izraženijih grmljavinskih pojava. 

Osim snažnog nevremena, u okolici su ponovno primijećeni i rijetki oblici oblaka undulatus asperatus. Riječ je o neobičnoj formaciji oblaka koju karakteriziraju valovite strukture na nebu, a pojavljuje se vrlo rijetko, najčešće u uvjetima izražene atmosferske nestabilnosti. 

Po riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Dina Kozlevca istarski vatrogasci imali su svega par intervencija na području Rovinja zbog pada granja na prometnice,  

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