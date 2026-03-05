Obavijesti

ODGOVOR NA NAPADE

Italija najavila slanje vojne pomoći Zaljevu, Meloni: 'Nismo u ratu i ne želimo ući u rat...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Remo Casilli

Italija planira poslati pomoć u zračnoj obrani zemljama Zaljeva kao odgovor na iranske zračne napade, rekla je premijerka Giorgia Meloni, naglašavajući zabrinutost Rima za sigurnost svojih građana i vojnika u regiji te za energetsku sigurnost

Admiral

"Poput Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke, Italija namjerava poslati pomoć zemljama Zaljeva, posebno u području obrane, konkretno zračne obrane", rekla je Meloni u četvrtak za radio postaju RTL 102.5. Rekla je da potez nije potaknut samo diplomatskim vezama već i stoga što u tom području ima talijanskih državljana. Deseci tisuća njih žive diljem Perzijskog zaljeva, a raspoređeno je i oko 2000 talijanskih vojnika, rekla je.

"To su ljudi koje želimo i moramo zaštititi", dodala je Meloni, napominjući da je regija Zaljeva također vitalna za opskrbu energijom Italije i Europe.

1

Meloni se također osvrnula na pitanja o mogućoj upotrebi američkih vojnih baza na talijanskom tlu, rekavši da Italija i njezini saveznici poštuju uvjete postojećih bilateralnih sporazuma.

„To znači da se ono što je utvrđeno u sporazumima ne dovodi u pitanje i mislim da se to odnosi na svakoga. Isto vrijedi i za nas“, rekla je Meloni.

Italija je domaćin vojnih baza koje Sjedinjene Države koriste prema sporazumima iz 1954., koji su s vremenom ažurirani. Prema tim sporazumima, rekla je Meloni, na snazi ​​su tehnička odobrenja za logističke i takozvane ne-kinetičke operacije, koje je opisala kao aktivnosti koje nisu bombardiranje.

Ako se podnesu zahtjevi za širu upotrebu talijanskih baza, Meloni je rekla da će biti na vladi hoće li ih odobriti, ali da će takva odluka uključivati i ​​parlament.

„Međutim, do danas nismo primili takve zahtjeve“, rekla je. „Nismo u ratu i ne želimo ući u rat.“

