Italija: U lavini poginula dvojica skijaša, treći u kritičnom stanju

Piše HINA,
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Nova lavina iznad Courmayeura u dolini Aoste zatrpala skupinu koja je skijala izvan staze, potraga za mogućim dodatnim žrtvama i dalje traje

Admiral

Najmanje dvojica skijaša poginula su u nedjelju u još jednoj lavini u talijanskim Alpama, priopćile su gorske spasilačke službe.

Spasioci su u dolini Aoste iz snijega izvukli tijelo jednog muškarca. Drugi je umro ubrzo nakon toga, dok je treći helikopterom prevezen u bolnicu u Torinu u kritičnom stanju.

Potraga za mogućim dodatnim žrtvama je u tijeku.

IZDANO UPOZORENJE Tragedija u Francuskoj: Troje skijaša poginulo u lavini
Tragedija u Francuskoj: Troje skijaša poginulo u lavini

Talijanski su mediji izvijestili da se lavina odronila oko 11 sati iznad sela Courmayeur, gdje je skupina skijala izvan staze.

Po nekim je izvještajima u snijegu ostalo zatrpano i do šest skijaša.

Po podacima gorske spasilačke službe vjeruje se da su žrtve državljani Francuske.

KOBNO SKIJANJE Najmanje osmero ljudi poginulo u trima lavinama u Austriji
Najmanje osmero ljudi poginulo u trima lavinama u Austriji

Još se jedna lavina dogodila u nedjelju u regiji Trentino u sjevernoj Italiji. Spasilačka služba je objavila da su drugi skijaši sami uspjeli izvući skijaša koji je ostao zatrpan pod snijegom.

Ove se sezone u Alpama dogodilo nekoliko lavina koje su odnijele više ljudskih života. 

