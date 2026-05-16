NAPAD NA STRANOG POMORCA

Iva Rinčić: Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka: Konferencija za medije gradonačelnice Ive Rinčić | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić rekla je da je zgrožena divljaštvom i da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka, u povodu brutalnog napada na stranog pomorca, koji se dogodio prije tri i pol mjeseca u Rijeci, a čija je uznemirujuća snimka sada potresla javnost.

- Zgrožena sam takvim divljaštvom, koje nije i ne smije biti lice Rijeke. Mi smo grad koji je oduvijek bio dom ljudima različitih nacionalnosti, jezika i kultura te upravo na toj otvorenosti gradio svoj identitet. Zato svako nasilje, osobito motivirano mržnjom, netrpeljivošću ili osjećajem nadmoći nad drugim i slabijim, predstavlja izravan udar na vrijednosti koje Rijeka živi i čuva - navela je u subotu u priopćenju riječka gradonačelnica.

Ocijenila je da taj novi čin nasilja, osim fizičke dimenzije, koja, srećom, nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi te dodala da pri tome misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih.

Za takvo ponašanje, kaže nema opravdavanja. To je samo alarm da svi zajedno kao članovi društva ne radimo svoj posao, da šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji, što si kao društvo ne smijemo dopustiti, upozorila je.

Gradonačelnica Rinčić od policije očekuje razrješenje slučaja, identifikaciju sudionika napada te jasno i odlučno postupanje, ističući da odgovorni moraju snositi posljedice. Naglasila je da se u  borbu protiv nasilja moraju snažnije uključiti sve institucije, obrazovni sustav, obitelji i cijelo društvo jer riječ je o problemu koji eskalira i traži ozbiljan društveni odgovor.

- Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka, za naše sugrađane, za radnike koji ovdje dolaze raditi, za studente, pomorce, turiste i svakoga tko u naš grad dolazi s povjerenjem - poručila je Iva Rinčić.

Primorsko- goranska policija izvijestila je da snimka, koja se proširila na društvenim mrežama, prikazuje nasilničko ponašanje više osoba prema muškarcu, da događaj datira iz noći s 31. siječnja na 1. veljače ove godine, a policija o snimci dosad nije imala saznanja.

Napadnut je 25-godišnji strani državljanin, pomorac zaposlen na stranom brodu, kojega su nepoznate osobe fizički napale, ozlijedile te mu otuđile mobitel i novac. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tešku tjelesnu ozljedu, pomorac je s posadom broda otplovio iz riječke luke.

