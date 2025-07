Ivan (63): Mirovina mi je 70 €, živim u šatoru na Bundeku; 'Predložili smo da dobije stan'

Ne tražim da mi netko da svoje zadnje. Samo molim da pomognu oni koji mogu odvojiti, tihim, ali odlučnim glasom nam je rekao Ivan Baček (63), hrvatski branitelj i dragovoljac. On je zbog premale mirovine završio na ulici. U tri je navrata od 2018. godine ostao bez krova nad glavom. I dok pojam "beskućnik" mnoge asocira na usamljenost, Ivanu društvo, u dobru i zlu, radi pas Barny (12). Sad je utočište pronašao u bijelom šatoru uz jezero na zagrebačkom Bundeku.

- Radije ću biti gladan dva dana nego nekome uzeti njegovo zadnje. Noćna mora ne prestaje. Teško mi je, ali se snalazim. Zadnjih 70 eura od mirovine dao sam za šator. Nije bilo druge. Da sam kupio ceradu, opet bih spavao na klupi. Kad kiša pada, prekrijem se preko klupa i budemo tu. Prošle godine sam kupio mali šator za dvoje. Nakon nekoliko dana netko mi ga je razrezao i ukrao. Dva dana smo spavali u invalidskom WC-u na pločicama. Da nema Barnyja, ne znam što bih - ispričao nam je Ivan.

Zagreb: Ivan živi u šatoru na Bundeku sa svojim psom Barnyem | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U jednom su trenutku pronašli prostor u kojemu su donekle mogli prezimiti. Bila je to soba bez vode i WC-a, imala je samo struju. Iako nije imala osnove za život, Ivan je sretan što se tad mogao skloniti od zimske hladnoće.

- Zimi smo se grijali koliko smo mogli. Kasnije su me počeli tražiti 50 eura, iako su rekli da je besplatno. Ljudi mi donose hranu, garderobu, baterije..., sve što mi treba. Donacije su mi sad jedini izvor preživljavanja. Nikad u životu nisam žicao ni sitniš, ni cigaretu, ni hranu. Živjeli smo na ulici i hranili se iz kontejnera, isključivo iz kontejnera - rekao je Ivan.

Danas više ne može preživljavati skupljanjem boca niti traženjem po kontejnerima. Noge i srce mu to više jednostavno ne dopuštaju.

- Jedva se krećem. Bez ovih kolica ne bih mogao. Imam i štap koji mi pomaže. U kontejnerima sam pronalazio hranu - nije bila pokvarena, pa sam to jeo. Skupljao sam boce, ali sad više ne mogu. Zdravstvo ne funkcionira. Ako ne vičeš, završiš u sanduku. U Ministarstvu branitelja sam predao zahtjev za jednokratnu pomoć. Mirovina mi ne pokriva ni lijekove. Prošli mjesec sam potrošio 150 eura. Imam velike rane na nogama, curilo je iz njih mjesec i pol. Bilo je grozno. Srce me uhvatilo, završio sam u bolnici. Stalno su me prebacivali jer nije bilo kreveta. Na kraju sam završio na endokrinologiji zbog noge. Bio sam tamo pet dana. Spavali smo 20 dana na klupi, a Barny nije navikao na toliku buku. Novi šator mi je pomogao kupiti čovjek koji je monter namještaja - objasnio je Ivan.

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad rekli su nam kratko u odgovoru da su korisniku Ivanu Bačeku omogućena sva pripadajuća prava i usluge iz sustava socijalne skrbi, a smještaj u ustanovu socijalne skrbi odbija.

- Nudili su mi socijalni smještaj, ali to me ne zanima. Nismo navikli na 6-8 ljudi u jednoj sobi. To nisu uvjeti za život, a sa psom je još teže. Napustit ga ne mogu i ne želim - rekao je Ivan.

Zagreb: Ivan živi u šatoru na Bundeku sa svojim psom Barnyem | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Stručni radnici područnog ureda poduzeli su i nastavit će poduzimati sve potrebne radnje sukladno svojim zakonskim ovlastima i mogućnostima kako bi gospodinu pomogli u prevladavanju nepovoljne životne situacije te zaštitili njegova prava i interese - rekli su nam iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Kad padne mrak, kaže, ne boji se ničega. Iako je prije znalo biti problema, naviknuo se na ovaj način života. Više ga brine hoće li ga i te noći netko opet probuditi i potjerati s mjesta gdje je našao malo mira.

- Policija me budila dok sam spavao. Na Bundeku im sad smeta šator, a nigdje nema table da se ne smije postaviti. Grad Zagreb ima 26 stanova koji propadaju, a mi smo na ulici. Tjeraju me s Bundeka, pa nađem neko drugo mjesto. Onda me šalju natrag na Bundek - rekao je Ivan.

Nada se da će dobiti stan u povlaštenom najmu, da može plaćati samo dio. Njegova mu mirovina nije dovoljna kako bi mogao živjeti u najmu i u potpunosti plaćati sve račune.

- Ovisim o pomoći drugih ljudi, a to mi teško pada. Od 2018. sam četiri mjeseca spavao na betonu i kartonu, na minus tri. Nikad nikoga u životu nisam molio. Ni za sitniš ni za cigaretu. Sad mi je jako teško, pa moram. Drugih opcija nemam - govori nam Ivan.

Ministarstvo branitelja: U više navrata je dobio pomoć

Upitali smo i Ministarstvo hrvatskih branitelja o ovome slučaju. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

- Prije svega, želimo naglasiti da Ministarstvo hrvatskih branitelja iznad svega njeguje ljudski pristup, a ne birokratsko-administrativni pristup, dosljedno provodeći javne politike u cilju osiguravanja adekvatne zdravstvene i socijalne skrbi onima kojima je Hrvatska najzahvalnija. To je praksa koju je ministar Tomo Medved uveo od prvog dana svoga mandata jer kao dragovoljac Domovinskog rata jako dobro poznaje potrebe i poteškoće s kojima se nose naši branitelji. Tako je bilo i u navedenom slučaju umirovljenog hrvatskog branitelja Ivana Bačeka, gdje smo promptno reagirali i stupili u kontakt s njim kako bismo mu pružili potrebnu pomoć - dodaju iz ministarstva.

- U više navrata zatražio je i dobio jednokratnu novčanu pomoć, a vezano za stambeno zbrinjavanje prvi put nam se obratio početkom srpnja ove godine, kada je ostao bez smještaja. Upoznali smo ga sa zakonskim odredbama vezano uz navedeno, budući da ne ostvaruje pravo na stambeno zbrinjavanje putem Ministarstva hrvatskih branitelja, te smo odmah poslali preporuku Gradu Zagrebu za dodjelu stana u najam, o čemu je također obaviješten, a upućen je i da se obrati nadležnom Centru za socijalni rad - stoji u odgovoru.

- Napominjemo kako u sastavu Ministarstva na lokalnoj razini djeluje 20 područnih odjela uspostavljenih u središtu svake županije i Gradu Zagrebu radi što bolje dostupnosti i pristupačnosti braniteljsko-stradalničkoj populaciji i sveobuhvatnog pristupa u rješavanju njihovih prava i potreba. Uz područne odjele, na lokalnoj i županijskoj razini djeluju i Centri za psihosocijalnu pomoć, ukupno 21 županijski centar u sjedištima županija. Osnovna zadaća područnih odjela je pružanje stručne, savjetodavne, psihosocijalne i primarne pravne pomoći iz djelokruga Zakona o hrvatskim braniteljima, kao i pružanje pomoći i podrške u vezi različitih životnih pitanja i teškoća, bilo stacionarno ili tijekom mobilnih obilazaka i izvida - kazali su. 