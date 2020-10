Zavadlavov brat prijetio majci da će je zaklati. U zatvoru je

<p>Dok <strong>Filip Zavadlav</strong> (25) u zatvoru u Gospiću čeka nastavak suđenja za “varoški masakr”, postupak koji se nastavlja koncem studenog pred Županijskim sudom u Splitu zbog trostrukog teškog ubojstva, dva mlađa brata nastavljaju život na rubu.</p><p><strong>Stanislav Zavadlav</strong> je malo u komuni, malo izvan nje, dok se najmlađi brat nastavlja sukobljavati sa zakonom.</p><p>Tako je<strong> Ivan Anton Zavadlav</strong> osuđen na osam mjeseci zatvora zbog prijetnje majci <strong>Etel Zavadlav</strong>, kojoj je nakon svađe oko izvođenja psa u šetnju priprijetio da će je “zaklati na spavanju”, što je ona shvatila ozbiljno pa je sina kazneno prijavila.</p><p>I svjedočila je protiv njega, za sve je pak okrivila drogu, a prvostupanjskom presudom mu je određena obavezna mjera liječenja od ovisnosti.</p><h2>Razbio dvije nadzorne kamere</h2><p>U međuvremenu je pak protiv Ivana Antona (22) postala pravomoćna optužnica zbog uništenja tuđe stvari.</p><p>Mladić je naime 3. rujna 2019. oko 6,30 sati ujutro na Matejuški razbio jednu pa drugu nadzornu kameru nepoznatim predmetom i tako oštetio Športsko društvo Matejuška za četiri tisuće kuna.</p><p>Tužiteljstvo je i u tom predmetu zatražilo da mu se izreče zatvorska kazna i opozove ranija uvjetna presuda. Ivan Anton naime ima već osude zbog krađa.</p><p>Tijekom suđenja Filipu je svjedočio socijalni radnik <strong>Zlatko Lovrić</strong>, koji se prvi put pojavio u obitelji Zavadlav 2015. godine upravo zbog Ivana Antona, koji je tada još bio maloljetan.</p><p>Na prijedlog stručnog tima Centra za socijalnu skrb bio je u sklopu mjera predložen kao nadzor nad najmlađim bratom, koji je ubrzo izdvojen iz obitelji zbog vlastite dobrobiti.</p><p>Vrlo brzo je svjedok shvatio kako je riječ o disfunkcionalnoj obitelji (“otac Ante je činio najviše unutar svojih ograničenja, majke nije bilo, Stanislav je već bio u visokoj ovisnosti o drogama dok je Ivan Anton već počeo činiti kaznena djela s elementima nasilja”), a Filip Zavadlav mu je jedini ostavio dobar dojam te je idućih godina ostao u kontaktu. Isti svjedok je pred sudom spomenuo zanimljivu stvar, još jednu moguću poveznicu s Ivanom Antonom, odnosno njegovim razbijanjem kamera na Matejuški.</p><p>Optuženi za likvidaciju trojice mladića se negdje u listopadu 2019. godine požalio socijalnom radniku kako se sukobio s dva tipa kod Fife, odnosno na Matejuški!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Suđenje Filipu Zavadlavu </strong></p><p>- Pokušao sam riješiti s njima stanje oko Stanislava i da više ne dolaze u naš stan - kazao je Zlatku Lovriću, a taj razgovor s dvojicom je završio napadom na Filipa Zavadlava, potvrdio je svjedok pred sudom što mu je prepričao optuženi. Međutim, imena tih napadača nikad nije rekao. Je li Ivan Anton razbijao kamere u rujnu prošle godine kako bi sakrio što se stvarno događalo na Matejuški tijekom sukoba Filipa Zavadlava i dvojice nepoznatih na motoru? Je li pokušao “spasiti” starijeg brata?</p><p>Odgovor na to pitanje znaju samo u obitelji Zavadlav, a kako za sada stoje stvari, nitko od njih ne želi reći ni riječ.</p><p>Odvjetnik <strong>Branko Šerić</strong>, koji zastupa Filipa u kaznenom postupku gdje može dobiti po hrvatskim zakonima maksimalnih 50 godina zatvora, nije isključio mogućnost da njegov branjenik ipak iznese obranu na kraju suđenja. No, to je dio strategije iskusnog odvjetnika, bivšeg suca, koja se vrlo lako može promijeniti...</p>