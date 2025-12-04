Obavijesti

News

Komentari 7
MODERNIZACIJA

Ivan Anušić: Hrvatska ima dovoljno vojnika za novu i moderniziranu opremu!

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Ivan Anušić: Hrvatska ima dovoljno vojnika za novu i moderniziranu opremu!
1
Zagreb: Izjave ministara nakon 131. sjednica Vlade | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Komentirao je i ranije kritike hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da su tenkovi koji se nabavljaju preskupi i da se lako unište

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u četvrtak, vezano za opremu i modernizaciju Oružanih snaga, da Hrvatska ima dovoljan broj vojnika za to i da će se obuke provoditi u Hrvatskoj te smatra da će nacionalna vojna industrija imati koristi od toga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Anušić: 'To nije bio antifašizam, nego prosvjed protiv Hrvatske' 00:47
Anušić: 'To nije bio antifašizam, nego prosvjed protiv Hrvatske' | Video: 24sata/pixsell

"Oružane snage, i sada i dolaskom nove opreme, imati će dovoljno vojnika", kazao je Anušić novinarima nakon sjednice Vlade na kojoj su donesene odluke o nabavi sustava protudronske zaštite, 18 francuskih haubica Caesar, 44 tenka Leopard 2A8 i 420 teških terenskih kamiona TATRA ukupne vrijednosti gotovo dvije milijarde eura.

Prelazimo s istočne na zapadnu tehnologiju, Leopardi su najmoderniji tenkovi na svijetu

Dio te opreme, istaknuo je, postoji u Oružanim snagama već sada i resursi te opreme su na zalasku, to jest pri završetku." Cilj i zadatak jednog dijela projekta je promjena kompletne naše opreme i prelazak sa istočne na zapadnu tehnologiju", dodao je.

Kako je naglasio, radi se o najvećem paketu financijskom kojim se opremaju i moderniziraju Oružane snage Republike Hrvatske, a sva ta oprema će doći do kraja 2030. godine.

TOMISLAV KLAUŠKI Desnica radi protiv Hrvatske. Liberalna ljevica želi spasiti ustavnu, antifašističku Hrvatsku
Desnica radi protiv Hrvatske. Liberalna ljevica želi spasiti ustavnu, antifašističku Hrvatsku

Komentirao je i ranije kritike hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da su tenkovi koji se nabavljaju preskupi i da se lako unište.

"Kada se odlučuje kupiti oprema, onda postoje određene procedure koje prije same nabave provode Oružane snage. Određene studije, određene zahtjeve za potrebom i određene taktičke studije koje nas usmjeravaju gdje ih trebamo i na koji i kakav način, s čime se opremati", kazao je Anušić.

Istaknuo je da su Leopard 2A8 u ovom trenutku najmoderniji tenkovi na svijetu i još nigdje nisu u operativnoj službi, tek su sada prototipovi napravljeni i predstavljeni.

"Tenk posjeduje protudronsku, to jest protuoklopnu zaštitu Trophy, koji je u ovom trenutku jedini tenk na svijetu koji ima upravo taj sustav zaštite. Postoji razlog čega je skup. To su u ovom trenutku najbolji tenkovi na svijetu koji se u ovom trenutku na tržištu mogu kupiti", ocijenio je.

TOMISLAV KLAUŠKI Plenković je vratio svoj HDZ na Karamarkove postavke i postao "brana normalnoj Hrvatskoj"
Plenković je vratio svoj HDZ na Karamarkove postavke i postao "brana normalnoj Hrvatskoj"

Obuke će se, istaknuo je, provoditi u Hrvatskoj. "Sastavni dio nabavke je i simulator na kojem će naši ovaj, vojnici vježbati. Imat ćemo suradnju s Oružanim snagama Savezne Republike Njemačke i njihova iskustva i znanje će nam pomoći u tome svemu".

Drži da će hrvatska vojna industrija imati koristi od ovog programa naoružavanja.

"Ima veliku šansu i koristi. Kad govorimo o Tatrama završetak i završna montaža svih kamiona će se raditi u Đuri Đakoviću u Slavonskom Brodu, jednako kao i održavanje Leoparda. Kad govorimo o protudronskom sustavu, radit će se s tvrtkom Končar, koja će zajedno s jednom poljskom tvrtkom ispostaviti protudronski sustav, a što se tiče Caesara moći će raditi određeni dio i naše tvrtke", naveo je.

Naglasio je da hrvatske tvrtke koje se bave naoružanjem, opremanjem u ovom trenutku potpisuju ozbiljne i velike sporazume s raznim zemljama svijeta, ne samo članicama NATO-a i Europske unije.

Nemam se šta slagati ili ne slagati s Tramišak - ona je napisala post, neka i pojasni

Na upit odgovorio je slaže li se s izjavom HDZ-ove županice Osječko- baranjske županije Nataše Tramišak, koja je na društvenim je mrežama komentirala antifašistički marš te napisala da "nema države niti naroda koji danas živi uz visoku stopu tolerancije i sloboda, a uz duboku bol naroda radi zla totalitarnog jugoslavenskog režima i tzv. antifašista koji su tvoreći socijalističku državu utemeljenu na komunističkom nasilnom urušavanju temeljnih ljudskih prava, diktaturom vladajućih struktura bili gori fašisti od fašizma i nacizma do tada”.

VELIKA AMBICIJA MINISTRA OBRANE Anušić je zajašio Thompsonov val i na njemu jezdi da bude lider konzervativne desnice
Anušić je zajašio Thompsonov val i na njemu jezdi da bude lider konzervativne desnice

Anušić je kratko rekao da se nema što s njom slagati ili ne slagati. "Ona je napisala svoj post koji je napisala i ona će ga, ako bude bilo potrebe, pojasniti koga bude zanimalo", poručio je.

Rekao je i da je pogledao okrugli stol u Hrvatskom saboru (na temu antifašizma) te ocijenio da se ta tema "predugo sluša", da je "nebitna" za današnju situaciju i za budućnost Hrvatske, a kontinuirano se nameće u javnom prostoru. "Neka svatko zaključuje o tome što hoće, kako hoće. Ja sam svoje rekao i iza tu mojih tvrdnji stojim i danas i stajat ću uvijek", kazao  je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa
AFERA HIPODROM

Turudić: Čuli smo grubu i paničnu reakciju. Tomašević se izravno miješa u rad pravosuđa

Tomašević nije okrivljen u tom postupku i zaista si dopušta stvari koje se u civiliziranom i demokratskom društvu ne smiju dopuštati, dodao je Ivan Turudić
VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'
STAVIO IM OSMIJEH NA LICE

VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'

Pronašli smo i mladića koji je kako kaže, odlučio u ovo adventsko vrijeme, do Božića svaki dan nekome pomoći. Smatra kako je to najmanje što može učiniti za ljude i da treba pomagati drugima
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025