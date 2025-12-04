Ivan Anušić: Hrvatska ima dovoljno vojnika za novu i moderniziranu opremu!

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u četvrtak, vezano za opremu i modernizaciju Oružanih snaga, da Hrvatska ima dovoljan broj vojnika za to i da će se obuke provoditi u Hrvatskoj te smatra da će nacionalna vojna industrija imati koristi od toga.

"Oružane snage, i sada i dolaskom nove opreme, imati će dovoljno vojnika", kazao je Anušić novinarima nakon sjednice Vlade na kojoj su donesene odluke o nabavi sustava protudronske zaštite, 18 francuskih haubica Caesar, 44 tenka Leopard 2A8 i 420 teških terenskih kamiona TATRA ukupne vrijednosti gotovo dvije milijarde eura.

Prelazimo s istočne na zapadnu tehnologiju, Leopardi su najmoderniji tenkovi na svijetu

Dio te opreme, istaknuo je, postoji u Oružanim snagama već sada i resursi te opreme su na zalasku, to jest pri završetku." Cilj i zadatak jednog dijela projekta je promjena kompletne naše opreme i prelazak sa istočne na zapadnu tehnologiju", dodao je.

Kako je naglasio, radi se o najvećem paketu financijskom kojim se opremaju i moderniziraju Oružane snage Republike Hrvatske, a sva ta oprema će doći do kraja 2030. godine.

Komentirao je i ranije kritike hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da su tenkovi koji se nabavljaju preskupi i da se lako unište.

"Kada se odlučuje kupiti oprema, onda postoje određene procedure koje prije same nabave provode Oružane snage. Određene studije, određene zahtjeve za potrebom i određene taktičke studije koje nas usmjeravaju gdje ih trebamo i na koji i kakav način, s čime se opremati", kazao je Anušić.

Istaknuo je da su Leopard 2A8 u ovom trenutku najmoderniji tenkovi na svijetu i još nigdje nisu u operativnoj službi, tek su sada prototipovi napravljeni i predstavljeni.

"Tenk posjeduje protudronsku, to jest protuoklopnu zaštitu Trophy, koji je u ovom trenutku jedini tenk na svijetu koji ima upravo taj sustav zaštite. Postoji razlog čega je skup. To su u ovom trenutku najbolji tenkovi na svijetu koji se u ovom trenutku na tržištu mogu kupiti", ocijenio je.

Obuke će se, istaknuo je, provoditi u Hrvatskoj. "Sastavni dio nabavke je i simulator na kojem će naši ovaj, vojnici vježbati. Imat ćemo suradnju s Oružanim snagama Savezne Republike Njemačke i njihova iskustva i znanje će nam pomoći u tome svemu".

Drži da će hrvatska vojna industrija imati koristi od ovog programa naoružavanja.

"Ima veliku šansu i koristi. Kad govorimo o Tatrama završetak i završna montaža svih kamiona će se raditi u Đuri Đakoviću u Slavonskom Brodu, jednako kao i održavanje Leoparda. Kad govorimo o protudronskom sustavu, radit će se s tvrtkom Končar, koja će zajedno s jednom poljskom tvrtkom ispostaviti protudronski sustav, a što se tiče Caesara moći će raditi određeni dio i naše tvrtke", naveo je.

Naglasio je da hrvatske tvrtke koje se bave naoružanjem, opremanjem u ovom trenutku potpisuju ozbiljne i velike sporazume s raznim zemljama svijeta, ne samo članicama NATO-a i Europske unije.

Nemam se šta slagati ili ne slagati s Tramišak - ona je napisala post, neka i pojasni

Na upit odgovorio je slaže li se s izjavom HDZ-ove županice Osječko- baranjske županije Nataše Tramišak, koja je na društvenim je mrežama komentirala antifašistički marš te napisala da "nema države niti naroda koji danas živi uz visoku stopu tolerancije i sloboda, a uz duboku bol naroda radi zla totalitarnog jugoslavenskog režima i tzv. antifašista koji su tvoreći socijalističku državu utemeljenu na komunističkom nasilnom urušavanju temeljnih ljudskih prava, diktaturom vladajućih struktura bili gori fašisti od fašizma i nacizma do tada”.

Anušić je kratko rekao da se nema što s njom slagati ili ne slagati. "Ona je napisala svoj post koji je napisala i ona će ga, ako bude bilo potrebe, pojasniti koga bude zanimalo", poručio je.

Rekao je i da je pogledao okrugli stol u Hrvatskom saboru (na temu antifašizma) te ocijenio da se ta tema "predugo sluša", da je "nebitna" za današnju situaciju i za budućnost Hrvatske, a kontinuirano se nameće u javnom prostoru. "Neka svatko zaključuje o tome što hoće, kako hoće. Ja sam svoje rekao i iza tu mojih tvrdnji stojim i danas i stajat ću uvijek", kazao je.