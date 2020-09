Ivan Đikić: Situacija je dosta ozbiljna, to se vidi po brojkama

'Situacija je dosta ozbiljna, to se vidi po brojkama koje dobivamo od službenih institucija. Znamo da je broj oboljelih znatno veći. To je ozbiljno', poručio je Đikić

<p>Ugledni hrvatski znanstvenik, Ivan Đikić za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a541623/Ivan-Djikic-o-koronavirusu-na-N1.html" target="_blank">N1 </a>je komentirao situaciju s epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj, ali i u Njemačkoj, točnije uvođenje novčanih kazni za nepoštivanje mjera u toj zemlji.</p><p>- Prije svega je odgovornost građana, ali i sustava da građane obrazuje i motivira da se pridržavaju onoga što je važno za zdravlje. U Njemačkoj se svi toga pridržavaju, ali bilo je izuzetaka. Mi kao građani imamo svoju slobodu, ali i odgovornost poštivanja pravila. Ako vozite prebrzo, slijedi vam kazna - rekao Đikić.</p><p>- Situacija je dosta ozbiljna, to se vidi po brojkama koje dobivamo od službenih institucija. Znamo da je broj oboljelih znatno veći. To je ozbiljno i o tome trebaju dobro razmisliti svi koji to zanemaruju - rekao je Đikić.</p><p>Osnivanje covid bolnice smatra dobrim, jer se na taj način oslobađa dio zdravstvenog sustava i za ostale pacijente.</p><p>- To i jest jedan od ciljeva reorganizacije zdravstvenog sustava, da se izdvoje pacijenti oboljeli od covida, da pomognemo svima ostalima - rekao je Đikić.</p><p>Govoreći o onkološkim pacijentima, Đikić je rekao da su dva faktora važna kod osoba koje boluju od različitih vrsta tumora .</p><p>- Prvo, tumori su kronične bolesti koje zahvaćaju cijeli sustav, a naročito imunološki sustav, a drugi važan faktor je da su ti pacijenti pod vrlo agresivnim terapijama, njihov zdravstveni sustav i njihov odgovor na dodatne infekcije je jako oslabljen, trebamo im osigurati njegu koja im je potrebna - rekao je Đikić.</p><p>- Institut u Frankfurtu objavio je tri velika otkrića, interesantno je da smo pokazali da se možemo koristiti i lijekove koje smo koristili protiv tumora, pokazali su da djeluju na stanice i blokiraju reprodukciju stanica virusa - kaže Đikić.</p><p>- Lijekovi su odobreni za korištenje protiv tumora, pa se sad mogu klinički koristiti i protiv covida. Mi smo u otkriću pokazali na stanicama da izrazito efikasno djeluju blokiraju ulazak i izlazak virusa iz zaraženih stanica. Sljedeći je korak da se u kliničkim studijama ti lijekovi koriste na pacijentima - dodaje.</p><p>Kako kaže, nikada u povijesti znanosti nije se toliko saznalo u tako kratkom vremenu te da će, ako se u godinu i pol od pojave pandemije napravi cjepivo, to biti vrhunski uspjeh.</p><p>Komentirao je i najavljeni prosvjed "Festival slobode".</p><p>- Najvažnije je poručiti ljudima što žele, ako činjenice budu o konkretnim stvarima koje se mogu unaprijediti, jer stvarno uvijek možemo biti bolji, da bismo zaštitili zdravlje, gospodarstvo, kulturu, ali ukoliko poruke budu o tome da se negira postojanje virusa, niječu znanstveni podaci, a potiču pseudoznanstvene teorije, onda će i javnost vidjeti da taj skup ima mali limitirani broj ljudi koji vjeruju u to, a odgovorni u Hrvatskoj taj skup sigurno trebaju odobriti, trebaju se pridržavati pravila i mjera i nakon toga ćemo vidjeti kakve će biti posljedice i poruke. Ja sam uvijek za komunikaciju, nisam nikad bio za zabranu slobode izražavanja činjenica, a nakon toga, javnost će naučiti da samo na znanstvenim podacima ljudi koji nisu ignorirali znanost ni kad su podaci bili opasni, uspjeli su unaprijediti to gospodarstvo. Vjerujem da smo u Hrvatskoj to naučili, u proljeće smo uspjeli, na ljeto smo imali malih kikseva, ali vjerujem da ćemo se sad vratiti i uspjeti proći jesen i zimu bez ozbiljnijih poljedica - poručio je Đikić.</p>