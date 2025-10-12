Ivan Kujundžić nije prikupio dovoljan broj potpisa za čelnika zagrebačkog HDZ-a

Akademski kipar Ivan Kujundžić objavio je u nedjelju kako nije uspio prikupiti dovoljan broj potpisa za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, sve je nazvao "padom sustava demokratskog procesa", tako da će jedini kandidat na izborima biti čelnik stranačkog ogranka na Črnomercu Ivan Matijević.

"Dragi prijatelji, do samog kraja, pokušali smo u nemogućoj misiji boriti se, uz brojne hrabre ljude, kako bi u kandidacijskom postupku prikupili potreban broj potpisa za pravovaljanu kandidaturu, no nažalost, na koncu nismo uspjeli prikupiti onaj potreban broj potpisa", napisao je u nedjelju Kujundžić na svojoj facebook stranici.

Smatra kako je "danas pao i sav sustav demokratskog procesa, urušivši legitimitet pobjede, u zagrebačkom HDZ-u, kojeg sutra moramo tražiti pred biračima u Zagrebu, pred građanima Zagreba, pred koje moramo izići ne kao odabranici i pomazanici Središnjice, već oni čija politička snaga izvire iz prirode izborne pobjede, jedinog legitimnog ciklusa, što ovaj nije bio".

Poručio je kako je to još jedna propuštena prilika za sve njih koji su htjeli izbore, a koji su im "uskraćeni od raznih agitpropovaca i delegata i mentora", oni koji su trebali jedino osigurati demokratske i poštene izbore, što ovi od samog početka nisu davali naznake uz jednu pohvalnu iznimku dr. Hermana, koji se časno povukao.

"Tako smo s malo nade ušli u novi proces, koji je obećavao demokratske izbore, čije su zrake prvom zorom zamračili razni partijski dušobrižnici, podušivši sva načela izbora s više kandidata", upozorio je među inim Kujundžić.

Poručio je i kako je "tako jedan izgledan legitiman proces u traženju najboljeg među njima, kao konačnog rješenja za HDZ, u Zagrebu pao u vodu".

Rok za prijavu kandidatura istekao je u subotu u ponoć, a već ranije su od izborne utrke odustali abdominalni kirurg Pavo Kostopeč te aktualni predsjednik zagrebačke organizacije lijećnik Mislav Herman.

Kandidati za predsjednike i potpredsjednike teritorijalnih organizacija HDZ-a trebali su prikupiti najmanje tri posto potpisa podrške članova teritorijalne organizacije.

Izbori za predsjednike i potpredsjednike teritorijalnih organizacija HDZ-a će se po načelu jedan član - jedan glas održati u nedjelju, 26. listopada 2025., a ako bude potrebe, drugi krug će biti tjedan dana kasnije.