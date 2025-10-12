Obavijesti

News

Komentari 0
AKADEMSKI SLIKAR

Ivan Kujundžić nije prikupio dovoljan broj potpisa za čelnika zagrebačkog HDZ-a

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Ivan Kujundžić nije prikupio dovoljan broj potpisa za čelnika zagrebačkog HDZ-a
Foto: Facebook

Poručio je kako je to još jedna propuštena prilika za sve njih  koji su htjeli izbore, a koji su im "uskraćeni od  raznih agitpropovaca i delegata i mentora"

Akademski kipar Ivan Kujundžić objavio je u nedjelju kako nije uspio prikupiti dovoljan broj potpisa za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, sve je nazvao "padom sustava demokratskog procesa", tako da će jedini kandidat na izborima biti čelnik stranačkog ogranka na Črnomercu Ivan Matijević.

"Dragi prijatelji, do samog kraja, pokušali smo u nemogućoj misiji boriti se, uz brojne hrabre ljude, kako bi u kandidacijskom postupku prikupili potreban broj potpisa za pravovaljanu kandidaturu, no nažalost, na koncu nismo uspjeli prikupiti onaj potreban broj potpisa", napisao je u nedjelju Kujundžić na svojoj facebook stranici.

Smatra kako je "danas pao i sav sustav demokratskog  procesa, urušivši legitimitet pobjede, u zagrebačkom HDZ-u, kojeg sutra moramo tražiti  pred biračima u Zagrebu, pred građanima Zagreba, pred koje moramo izići ne kao odabranici i pomazanici Središnjice, već oni čija politička snaga izvire iz  prirode izborne  pobjede, jedinog legitimnog ciklusa, što ovaj nije bio".

JEDINI SE KANDIDIRAO Božinović se kandidirao za šefa HDZ-a Zagrebačke županije
Božinović se kandidirao za šefa HDZ-a Zagrebačke županije

Poručio je kako je to još jedna propuštena prilika za sve njih  koji su htjeli izbore, a koji su im "uskraćeni od  raznih agitpropovaca i delegata i mentora", oni  koji su trebali jedino osigurati demokratske i poštene izbore, što ovi od samog početka nisu davali naznake uz jednu pohvalnu iznimku dr. Hermana, koji se časno povukao.

"Tako smo s malo nade ušli u novi proces, koji je obećavao demokratske  izbore, čije su  zrake prvom zorom zamračili razni partijski dušobrižnici, podušivši sva  načela izbora  s više kandidata", upozorio je među inim Kujundžić.

Poručio je i kako je "tako jedan izgledan legitiman proces u traženju najboljeg među njima, kao konačnog rješenja za HDZ, u Zagrebu pao u vodu".

AFERA SOFTVER Potvrđena je optužnica protiv prijatelja Gabrijele Žalac, ali i nekad moćnog HDZ-ovca Petrica
Potvrđena je optužnica protiv prijatelja Gabrijele Žalac, ali i nekad moćnog HDZ-ovca Petrica

Rok za prijavu kandidatura istekao je u subotu u ponoć, a već ranije su od izborne utrke odustali abdominalni kirurg Pavo Kostopeč te aktualni predsjednik zagrebačke organizacije lijećnik Mislav Herman.

Kandidati za predsjednike i potpredsjednike teritorijalnih organizacija HDZ-a trebali su prikupiti najmanje tri posto potpisa podrške članova teritorijalne organizacije. 

Izbori za predsjednike i potpredsjednike teritorijalnih organizacija HDZ-a će se po načelu jedan član - jedan glas održati u nedjelju, 26. listopada 2025., a ako bude potrebe, drugi krug će biti tjedan dana kasnije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Unije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima
KRIZA DRŽAVE?

Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Unije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima

NOVI EXPRESS Procjenjuje se da europski fondovi generiraju oko dva postotna boda realnog rasta BDP-a i, da njih nema, domaće stope rasta kretale bi se oko jedan posto - premalo da bi se financirala dostignuta javna potrošnja.
Drama u Slavonskom Brodu: 'Umjesto pečenke, na ražanj smo stavili janjca. I tunu...'
OTKAZANA PEČENKIJADA

Drama u Slavonskom Brodu: 'Umjesto pečenke, na ražanj smo stavili janjca. I tunu...'

Tradiocinalna pečenkijada u Slavonskom Brodu je otkazana zbog afričke svinjske kuge. Policija je pregledavala automobile da ne bi netko slučajno unio na Poloj pečenku. 'Sad se peče po dvorištima', kažu sudionici
Lagala je da se nije slikala gola. Tko će joj vjerovati kad s Penavom dođe do nekih otkrića
OD PLAYBOYA DO DP-A

Lagala je da se nije slikala gola. Tko će joj vjerovati kad s Penavom dođe do nekih otkrića

NOVI EXPRESS Mi smo, ukratko, vrlo, vrlo licemjerno društvo, a ta se osobina jasno vidi i kroz aferu Playboy, investigaciju 24sata iz koje se vidi da je akvizicija Domovinskog pokreta Vlatka Vukelić lagala na sudu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025