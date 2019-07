'Obiteljski sam čovjek, otac dvoje djece, to je najvažnije...'

Kandidat za nasljednika Lovre Kuščevića na mjestu ministra uprave, Ivan Malenica, za N1 je komentirao odluku premijera Andreja Plenkovića da ga kandidira, kao i što će biti prvi potezi koje će povući kad bude imenovan na to mjesto.

Upitan tko je Ivan Malenica, čovjek za kojega je do jučer malo tko u široj javnosti znao, Malenica je rekao:

- Dekan Veleučilišta u Šibeniku, kandidat za ministra uprave. Mogu reći da sam obiteljski čovjek, otac dvoje djece i to je ono što smatram najvažnijim u svom životu.

Komentirao je i odluku premijera Plenkovića da ga imenuje kao Kuščevićeva nasljednika.

'Iznenadio me taj poziv'

- Moram reći da sam počašćen što je predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković odabrao mene kao kandidata za ministra uprave. Nisam očekivao, iznenadio me taj poziv, bez obzira što sam aktivan i u Ministarstvu uprave kroz Savjet za javnu upravu, i u stranačkim tijelima kao predsjednik Odbora za javnu upravu, tako da upućen sam u te aktivnosti u Ministarstvu uprave i u rad stranke, tako da, eto, dogodilo se - rekao je. Dodao je kako je zadnjih par dana nekoliko puta razgovarao s premijerom. U četvrtak su se svi dogovori finalizirali i njegovo je ime izašlo u javnost.

Sljedeći tjedan bi trebalo biti predstavljanje na Odboru za statut, poslovnik i politički sustav, nakon toga ide glasanje na sjednici Sabora i nakon toga slijedi posao u Ministarstvu uprave, rekao je o sljedećim koracima.

- Puno toga je pokrenuto za vrijeme bivšeg ministra Kuščevića, ja se nadam da ćemo to uspjeti završiti do kraja mandata ove Vlade. Dakle, cilj nam je da javna uprava bude servis građanima, da se u javnosti negativno ne priča o javnoj upravi, da se smanji birokratizacija. To su nekakve aktivnosti, koje bih ja kao ministar, ako budem izabran, pokrenuo i radio na njima u sklopu ministarstva - rekao je Malenica.

Javna uprava kao servis građanima

- Svakako bih učinio sve u tom smislu da javna uprava bude servis građanima, da građani u što kraćem roku, uz što manje financijskih sredstava ostvare određene svoje interese i određena prava. Smatram tu jako važnim projektom digitalizaciju javne uprave, koja bi to trebala omogućiti, i ostale nekakve aktivnosti, upravni postupak... Puno je toga što bi trebalo utjecati na to da se smanji negativna percepcija u javnosti oko javne uprave - objasnio je.

Na pitanje koliko je realno ostvariti to što je rekao, Malenica je odgovorio:

- Imamo vremena do kraja mandata Vlade premijera Andreja Plenkovića, nadamo se da ćemo u tom roku uspjeti završiti većinu toga.