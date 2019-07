'Možda se Vlada simbolično za godinu dana nađe na cesti'

Situacija u HDZ-u još nije razriješena i još ne znamo tko će sve biti zahvaćen ambicioznom rekonstrukcijom, a do tada gledamo koliko će od svojih najava ostvariti, rekao je predsjednik Kluba SDP-a Arsen Bauk.

- Što se tiče budućeg ministra uprave Ivana Malenice, konzultirao sam se malo s Google-om. Očito se radi o mladoj čovjeku, rekao bih Karlo Ressler broj 2, ali ne znači da ga zbog toga treba diskreditirati unaprijed, vidjet ćemo što može napraviti. U ovakvoj Vladi i s ovakvom parlamentarnom većinom ne može puno, ali neka se trudi - kazao je.

Naveo je da izvanredna sjednica Sabora, zbog rekonstrukcije Vlade nije prvi put u povijesti.

- Doći ćemo, izraziti stav o Vladi i premijeru i članovima Vlade, na odborima ćemo raspravljati o predloženim rješenjima. To nije nešto na što mi možemo utjecati. Parlamentarna većina će to provesti kako misli da treba, a mi ćemo ukazivati na ono što mislimo da treba - rekao je.

Na pitanje je li normalno da jedan ministar ostavku daje pred HDZ-om, a da premijer imenuje njegovog nasljednika na "cesti" ispred Banskih dvora, Bauk je kazao: "valja su pod najavom otvorenosti i transparentnosti do sada došli do davanja izjava na otvorenom".

- Ovo je na neki način simbolično davanje izjava na cesti pa možda se za godinu dana nađu simbolično rečeno na cesti. To ćemo vidjeti - kazao je Bauk.

Kada je riječ o samoj rekonstituciji Vlade , Bauk poručuje:

- Ako bi se baš striktno držao toga da ne želi da bilo kakve aluzije utječu na rad Vlade, trebao bi sebe promijeniti, jer je postupkom oko predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prvo na sebe stavio aluziju na neke nepravilnosti i ne želi da se to riješi, da Povjerenstvo ne radi, a mi nikako da uspijemo to staviti na dnevni red bilo Odbora, bilo Sabora - kazao je Bauk.

Božo Petrov (Most) smatra da u najavljenoj rekonstrukciji trebaju otići oni koji su na bilo koji način iskoristili vlastiti položaj da bi sebi priskrbili bilo kakvu korist, a takvi smatra ne bi trebali ni pristupiti Vladi.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Što se tiče rekonstrukcije i novog ministra uprave, imenovat će se onaj tko nema apsolutno nikakvu političku težinu samo zato da ne bi s novim ministrom došla i neka nova afera. Tražit će se nekoga čistog bez obzira na to što je no name. To je logika koju očekujem i u svim drugim imenovanjima. Očito im je problem postaviti bilo koga s političkom težinom - rekao je Petrov.

Na pitanje je li Vlada trebala biti transparentnija kada je u pitanju objava kandidata za ministra uprave, Željko Reiner (HDZ) kaže da stvari oko objave kandidata takve i bile.

- Dobili ste informaciju taj čas kad je donesena odluka. Da li je iza njega trebao biti pano Vlade ili je to bilo ispred Vlade mislim da je potpuno nevažno - rekao je uz smijeh.

Reiner je ne pozna Ivana Malenicu, ali sve što je o njemu čuo je pozitivno. O drugim ministrima koji bi trebali napustiti Vladu kao i kandidatima koji će ih zamijeniti, kaže, razgovarat će se idući tjedan.

- Vjerujem da ćemo do kraja mjeseca imati izvanrednu sjednicu Sabora. Prethodno ćemo obaviti posao u odborima i onda će Sabor glasati o novim ministrima - kazao je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na pitanje je li i on ime novog ministra uprave saznao kad i javnost, odgovorio je:

- Nisam taj koji će govoriti nešto što treba govoriti premijer. On je taj koji treba prvi priopćiti imena kad dođe do osvježavanja Vlade, to sigurno neću biti ja ni bilo tko iz stranke. To nije ni primjereno. Premijer ima povjerenje da složi svoj tim s kojim će raditi. Ne bi bilo primjereno da bilo tko od nas govori o imenima unaprijed - rekao je.

Treba li se premijer zahvaliti ministru Goranu Mariću, Reiner uzvraća:

- Na ta pitanja ne želim uopće odgovarati, jer ponavljam premijer je taj koji izabire svoje suradnike i koji će vam prvi reći sve što trebate znati - zaključio je Reiner.