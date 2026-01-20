Ivan Malenica: 'Pregovori oko sudaca počinju sutra!'

Malenica je rekao da je prijedlog HDZ-a bio da pregovori počnu danas, ali zbog nemogućnosti SDP-ovog pregovaračkog tima da danas budu na sastanku dogovoreno da se on održi sutra ujutro.

"Cilj nam je popuniti i poziciju predsjednika Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda i očekujem da se u pregovorima koji počinju sutra dogovorimo oko izbora za te funkcije", poručio je Malenica.

Na novinarsko pitanje ima li SDP neke uvjete oko razgovora s obzirom na to da je već ranije najavio da na tom sastanku nema namjeru razgovarati o čelnoj osobi Vrhovnog suda, nego samo o sucima Ustavnog suda. Malenica je odgovorio da će sutra otvoriti sve teme, pa tako i onu o Vrhovnom sudu, ali da ne bi ulazio u detalje sastanka, naglašavajući da je cilj postići dogovor. Nije želio spekulirati ni što će sutra biti na Odboru za pravosuđe jer je "fokus na pregovorima".

Na pitanje je li HDZ na taj sastanak zvao i nekog drugog osim SDP-a, Malenica je odgovorio da nije jer "SDP tu nastupa kao predstavnik određenog broja zastupnika koji su potrebni za izbor sudaca Ustavnog suda", što je nastavak načina razgovora koji je bio i prije godinu dana kada se biralo desetero sudaca Ustavnog suda.

Malenica je upitan i postoji li ikakva mogućnost da HDZ odstupi od svoje početne pregovaračke pozicije, na što je odgovorio da je pozicija jasna - izbor i čelne osobe Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda.

"S obzirom na to da imamo izborni legitimitet dobiven na izborima i predstavljamo parlamentarnu većinu, mi ćemo sudjelovati u ovim razgovorima i pokušati postići konsenzus oko ove dvije pozicije. Kao parlamentarna većina smatramo da imamo legitimitet predlagati dva od tri suca Ustavnog suda, ali za sutra bih ostavio modalitete predlaganja. Svakako da s obzirom na broj ruku koje imamo u Saboru, to je 76 naspram pedesetak koliko ih ima druga strana, smatramo da trebamo predložiti većinu od ta tri suca. Sve detalje i način na koji će se postići dogovor ostavio bih za sutrašnji sastanak", poručio je.

Dodao je i da će pregovori početi prije Odbora za pravosuđe i da su u pregovaračkom timu HDZ-a, osim njega, Ante Sanader, Krunoslav Katičić i Nikola Mažar.