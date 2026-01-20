Obavijesti

Ivan Malenica: 'Pregovori oko sudaca počinju sutra!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Ivan Malenica o pregovorima s SDP-om | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav HDZ-ov Ivan Malenica potvrdio je u utorak da će pregovori sa SDP-ovim pregovaračkim timom o izboru sudaca Ustavnog suda i čelne osobe Vrhovnog suda početi sutra

Admiral

Malenica je rekao da je prijedlog HDZ-a bio da pregovori počnu danas, ali zbog nemogućnosti SDP-ovog pregovaračkog tima da danas budu na sastanku dogovoreno da se on održi sutra ujutro.

"Cilj nam je popuniti i poziciju predsjednika Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda i očekujem da se u pregovorima koji počinju sutra dogovorimo oko izbora za te funkcije", poručio je Malenica.

Na novinarsko pitanje ima li SDP neke uvjete oko razgovora s obzirom na to da je već ranije najavio da na tom sastanku nema namjeru razgovarati o čelnoj osobi Vrhovnog suda, nego samo o sucima Ustavnog suda. Malenica je odgovorio da će sutra otvoriti sve teme, pa tako i onu o Vrhovnom sudu, ali da ne bi ulazio u detalje sastanka, naglašavajući da je cilj postići dogovor. Nije želio spekulirati ni što će sutra biti na Odboru za pravosuđe jer je "fokus na pregovorima".

'PONUDA JE TU' Plenković o izboru sudaca: Bez dogovora s oporbom, neće biti kvoruma na Odboru u Saboru
Plenković o izboru sudaca: Bez dogovora s oporbom, neće biti kvoruma na Odboru u Saboru

Na pitanje je li HDZ na taj sastanak zvao i nekog drugog osim SDP-a, Malenica je odgovorio da nije jer "SDP tu nastupa kao predstavnik određenog broja zastupnika koji su potrebni za izbor sudaca Ustavnog suda", što je nastavak načina razgovora koji je bio i prije godinu dana kada se biralo desetero sudaca Ustavnog suda. 

Malenica je upitan i postoji li ikakva mogućnost da HDZ odstupi od svoje početne pregovaračke pozicije, na što je odgovorio da je pozicija jasna - izbor i čelne osobe Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda.

"S obzirom na to da imamo izborni legitimitet dobiven na izborima i predstavljamo parlamentarnu većinu, mi ćemo sudjelovati u ovim razgovorima i pokušati postići konsenzus oko ove dvije pozicije. Kao parlamentarna većina smatramo da imamo legitimitet predlagati dva od tri suca Ustavnog suda, ali za sutra bih ostavio modalitete predlaganja. Svakako da s obzirom na broj ruku koje imamo u Saboru, to je 76 naspram pedesetak koliko ih ima druga strana, smatramo da trebamo predložiti većinu od ta tri suca. Sve detalje i način na koji će se postići dogovor ostavio bih za sutrašnji sastanak", poručio je.

Dodao je i da će pregovori početi prije Odbora za pravosuđe i da su u pregovaračkom timu HDZ-a, osim njega, Ante Sanader, Krunoslav Katičić i Nikola Mažar. 

