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'HVALA NA PODRŠCI'

Ivan opet 'mijenja' ZET: Danas busom vozi građane na Rebro

Piše Ivan Štengl,
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Ivan opet 'mijenja' ZET: Danas busom vozi građane na Rebro
Foto: N1
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U nedjelju je bio na povratku iz Međugorja, a kada je vidio da će biti štrajk u gradu, odlučio je pomoći onome kome treba prijevoz do bolnice

Što se mene tiče, ja ću voziti po voznom redu ZET-ovog busa koji prolazi pored KB Dubrava, poručio je jučer na prvi dan štrajka u Zagrebu za N1 Ivan Kaspret iz firme Kaspret Travel.

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Pokretanje videa...

Ivan Kaspret VIDEO
Ivan Kaspret | Video: N1 Televizija

On je priskočio u pomoć građanima koji i trebaju prijevoz od okretišta Dubrava do KB Dubrava dok traje štrajk radnika ZET-a. 

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VIDEO Ivan je 'uskočio' umjesto ZET-a i vozi ljude do bolnice: 'Pomoći ću koliko god treba'

Iz privatnog autoprijevoznika objavili su da će i u utorak besplatno voziti sve građane, ovog puta na drugoj liniji.

- S obzirom na broj poziva i poruka koje smo dobili danas kroz dan, mi naš autobus selimo na liniju “Borongaj - KBC Rebro - Borongaj”. Autobus će voziti od 07:00 do 10:00 sati na navedenoj liniji. Ukoliko bude potrebe i nakon tog vremena rado ćemo ostati još voziti.  Hvala vam svima na podršci i lijepim riječima! Vidimo se u 07:00 na Borongaju!

Sve o štrajku čitajte ovdje

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