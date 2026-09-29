Ivan opet 'mijenja' ZET: Danas busom vozi građane na Rebro

Što se mene tiče, ja ću voziti po voznom redu ZET-ovog busa koji prolazi pored KB Dubrava, poručio je jučer na prvi dan štrajka u Zagrebu za N1 Ivan Kaspret iz firme Kaspret Travel.

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Pokretanje videa... VIDEO Ivan Kaspret | Video: N1 Televizija

On je priskočio u pomoć građanima koji i trebaju prijevoz od okretišta Dubrava do KB Dubrava dok traje štrajk radnika ZET-a.

Iz privatnog autoprijevoznika objavili su da će i u utorak besplatno voziti sve građane, ovog puta na drugoj liniji.

- S obzirom na broj poziva i poruka koje smo dobili danas kroz dan, mi naš autobus selimo na liniju “Borongaj - KBC Rebro - Borongaj”. Autobus će voziti od 07:00 do 10:00 sati na navedenoj liniji. Ukoliko bude potrebe i nakon tog vremena rado ćemo ostati još voziti. Hvala vam svima na podršci i lijepim riječima! Vidimo se u 07:00 na Borongaju!

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