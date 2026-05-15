Ivan Šipić: Prošle godine rođeno je gotovo 500 djece više nego godinu ranije

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić istaknuo je u petak kako je prošle godine u Hrvatskoj zabilježen blagi porast rađanja, rođeno je gotovo 500 djece više nego godinu ranije, što je, prema njegovim riječima, ohrabrujući pokazatelj.

"Prošla godina bila je itekako zadovoljavajuća. Nismo euforični, ali gledamo s optimizmom ono što dolazi", rekao je ministar na obilježavanju Međunarodnog dana obitelji te naglasio da se pozitivni trendovi nastavljaju i u prvim mjesecima ove godine.

U prva četiri mjeseca ove godine za rodiljne i roditeljske potpore isplaćeno je više od 190 milijuna eura, što je gotovo 60 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani, rekao je ministar i dodao kako "to govori da mjera rodiljnih i roditeljskih potpora sama po sebi donosi rezultat".

Povodom Međunarodnog dana obitelji, Ministarstvo demografije i useljeništva organiziralo je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju interaktivni obiteljski program pod nazivom "Put po Hrvatskoj – interaktivno obiteljsko iskustvo“. Program je bio namijenjen djeci i roditeljima, a sudjelovali su učenici drugih razreda Osnovne škole dr. Ivana Merza.

"Obitelj je temelj svakog društva pa i naše domovine, za koju želimo da u budućnosti izgleda puno bolje, puno ljepše, s brojnim obiteljima i brojnom djecom", rekao je Šipić, dodajući kako je prošle godine ministarstvo na račune majki i očeva isplatilo ukupno 528 milijuna eura za rodiljne i roditeljske potpore.

Posebno se osvrnuo na povratak hrvatskih obitelji iz inozemstva, istaknuvši da se tisuće obitelji vraća u Hrvatsku. Naglasio je da uspjeh u demografskoj obnovi ne ovisi samo o jednom ministarstvu, nego o zajedničkom djelovanju svih razina vlasti i institucija.

"Ne mogu jedan resor i ministar sami uspjeti na ovom zahtjevnom putu. Potrebno je rušenje negativnih trendova, zaustavljanje odlazaka, više povrataka, više rađanja djece i više sigurnosti za naše obitelji", poručio je.

Svečanosti u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju nazočili su i predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović te državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Nikola Mrvac.

Kroz edukativne, kreativne i zabavne aktivnosti, sudionici su "putovali" različitim hrvatskim regijama, upoznavali prirodnu i kulturnu baštinu Hrvatske te učili kako kvalitetnije provoditi zajedničko vrijeme.