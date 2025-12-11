Ivan Turudić i dalje u obračunu s Tomaševićem, napao i Mirelu Ahmetović: 'Ona ruši državu'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostovao je u RTL-u Danas, a odgovorio je je li ignorirao poziv SDP-a na okrugli stol na temu korupcije, je li u ratu s opozicijom i što misli o moliteljima te gaženju ruža. Dao je i nove detalje vezane za slučaj Hipodrom i Vjesnik.

Rekao je da poziv od SDP-a nisu dobili, što je naveo kada je Mirela Ahmetović, saborska zastupnica SDP-a, izašla u javnost s tom tvrdnjom. Višekratnom provjerom potvrdili su da poziv nisu dobili.

- Višekratnom provjerom (potvrdili smo op.a) da ga nismo dobili - 100 posto je utvrđeno da nismo dobili niti poziv, niti je istina da smo (dobili poziv op.a) telefonski, da je itko zvao iz Kluba zastupnika - kako oni govore. Napravili smo izlist poziva za cijeli dan, 2. prosinca, kada govore da su dva puta zvali - kaže Turudić.

Dodaje da je to bio stranački skup te da bi razmislili o dolasku i da su dobili poziv.

- To nije bio poziv Antikorupcijskog vijeća, nego poziv Kluba zastupnika SDP-a. Dakle, poziv na stranački skup. Sad zamislite situaciju da me neki zastupnik iz neke druge stranke, koji nije SDP, koji nije Mirela Ahmetović, pozvao i da sam otišao na takav skup i na jednako zanimljivu temu. Vjerojatno bi se pravednički gnjev i pravednički glas Mirele Ahmetović čuo do terminala LNG-u Omišlju na Krku - navodi dalje i dodaje da vjerojatno ne bi došao na takav skup.

Navodi i da im je Ahmetović rekla da je njihov odgovor glup zato što su im poslali službeni mail i telefonski provjeravali hoće li doći.

- Naime, oni su mogli poslati mail, ali mi mail nismo dobili. Na svaki mail koje dobije Državno odvjetništvo Republike Hrvatske automatski ide potvrda o primitku pa neka pokaže da je dobila potvrdu o primitku. Dakle, zastupnica Ahmetović konfabulira - kaže.

Na pitanje je li u ratu sa SDP-om odgovorio je da nije, a da rječnik koji je Ahmetović koristila dovoljno govori o njima. Smatra da rječnik nije primjeren, a i da Ahmetović napada instituciju DORH-a.

- Ne, sad što ona napada mene osobno, baš me briga - ništa mi to ne znači - ali ona napada instituciju DORH-a - instituciju, dakle ona ruši državu. To je namjera saborske zastupnice Ahmetović - kaže Turudić.

Tomislav Tomašević ga je također prozivao da je baš za vrijeme kampanje podigao optužnicu u aferi Hipodrom, a Turudić dodaje da se i gradonačelnik Zagreba besprizorno miješa u rad sudbene vlasti. Što se tiče afere Jankomir, ako bude potrebno, pozvat će Tomaševića kao svjedoka jer, kao i svaki drugi građanin, može svjedočiti.

- Najbolje o tome govore moji postupci, predmeti koje radimo. Dovoljno bi bilo da građanin Tomašević analizira u svojoj glavi pa da vide koje to predmete mi radimo i ima li pristranosti u našem postupanju i u mom osobnom - odgovorio je Turudić osvrćući se na prozivke da je stranački čovjek.

Rekao je i da je zadovoljan svojim radom, a sam se nije htio ocijeniti.

- Evo taj dan kad je bio taj famozni poziv i kad je bio taj stranački skup u Hrvatskom saboru, mi smo imali 30 novih zamjenika općinskih i županijskih odvjetnika, kaže.

Što se tiče molitelja i gaženja ruža, nije htio komentirati jer smatra da su to političke odluke koja ga se ne tiču jer nisu povezane s institucijom kojoj je na čelu. Dodao je da nikakvo nasilje nije primjereno i zaslužuje osudu i kazneno pravo.

Osvrnuo se i na slučaj časne sestre, dodajući da izvide provodi policija i ne može otkriti detalje. Što se tiče osumnjičenih mladića u slučaju Vjesnika, pobornik je istražnog zatvora od doma te smatra da je nanogica jedna od mogućnosti koju treba češće primjenjivati.