Ivana K. (33) likvidirali sa šest metaka usred Dubrave! Prije 32 godine ubijen je i njegov otac...

Dva kuma, jedan Ivan K. (33), drugi 38-godišnji muškarac, čiji identitet policija još ne otkriva, akteri su najnovijeg krvavog obračuna na šetnici Aleje Gojka Šuška u zagrebačkoj Dubravi. Nekoliko pucnjeva proparalo je zrak oko 17.20 sati, svi namijenjeni nesretnom Ivanu K., koji u Dubravi ima i kafić. Ubijen je na šetnici, dvadesetak metara od mjesta na kojem je nedugo prije parkirao automobil.

- Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, u suradnji s policijom, poduzima sve daljnje potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ovoga događaja - kratko su izvijestili iz državnog odvjetništva. U vremenu ubojstva, u crkvi Bezgrešnog začeća Bl. Djevice Marije, koja se nalazi gotovo preko puta mjesta zločina, bilo je puno ljudi koji zbog očevida nisu mogli do svojih automobila. Policija je zatvorila gotovo pola Avenije, a na intervenciju je izašlo mnogo pripadnika policije.

- Sjedila sam s mužem u dvorištu, živimo blizu. Čuli smo tih sedam-osam pucnjeva, mislila sam da su petarde. I onda je brzo odjurio motocikl, tamo prema dolje - govori za 24sata stanovnica Dubrave. Iako po Aveniji Gojka Šuška ima puno prometa, zvuk motocikla joj je, kaže, ostao u uhu.

- Zvučalo je baš kao da netko divlja - govori. Dan nakon, desetak metara od mjesta na kojemu je pronađen Ivan K., gore lampaši.

Potraga za počiniteljem koji je tako brutalno, sa sedam metaka, okončao život svoga kuma u trenucima pisanja ovoga teksta je još u tijeku. Policija je izuzela nadzorne kamere s crkve i KB-a Dubrava, koje pokrivaju Aveniju Gojka Šuška.

- On je tu po cijele dane bio u lokalu, nisu mogli nikako naći konobare. Bio je pristojan dečko, sad ste me baš šokirali - govori nam druga susjeda ubijenog.

Policija je izvijestila da je jedna osoba privedena na razgovor, a riječ je, kako doznajemo, o djevojci navodnog počinitelja. Njihovi poznanici i prijatelji tvrde da je ubojica bio patološki ljubomoran i da je zadnje dvije godine imao ispade prema ubijenom Ivanu K.

- Znao bi se napiti i nadrogirati te onda zvati Ivana i derati se na njega da mu spava s djevojkom. Ima ružnu narav, a u zadnjih nekoliko godina je potpuno zastranio - govori nam jedan njihov zajednički prijatelj.

Kako 24sata neslužbeno doznaju, istražitelji su s travnate površine kraj mjesta zločina pokupili sedam čahura koje su pronašli detektorom metala.

- Ovo meni sve izgleda kao sačekuša - govori susjed ubijenog.

Više od toga nije htio govoriti, sve je strah jer su naklapanja o tome tko je počinitelj već počela, a policija još za njim traga.

- Opasna su to posla, taj koji je pucao, ako je on, ima užasnu narav - dobacuje drugi.

Gdje god smo se raspitivali, ne žele se miješati jer je sve strah.

- Ništa ja ne znam dok ga ne nađu, a možda ni onda. Ne želim nositi glavu u torbi, nije to bilo tko. Nije on ovako kao vi i ja, da racionalno razmišlja - odgovara nam jedan stariji gospodin kojega smo zatekli u Dubravi.

Uz nesretnog Ivana K. bio je parkiran i njegov Mercedes, koji je policija zapečatila i odvezla. Kako doznajemo, počinitelj, odjeven u tamnu odjeću, dočekao ga je, a jesu li imali dogovoreni sastanak, saznat će se nakon vještačenja telefona Ivana K. Navodno je pobjegao na motociklu u smjeru Maksimira.

Inače, osoba za koju policija sumnja da bi mogao biti počinitelj prije dvije godine, u prosincu 2023., prijavljen je i za pokušaj ubojstva i nasilje u obitelji. Naime, nakon verbalnog okršaja ona je pokušala pobjeći, a on je izašao na cestu za njom i prema bivšoj supruzi ispalio nekoliko hitaca. Nasreću, nije je pogodio, nego su meci završili u VW Passatu, pločici na donjem dijelu fasade i okviru vrata. Uhićen je i pritvoren zbog pokušaja ubojstva i nasilja u obitelji, no nije poznato je li za to optužen ili osuđen. Ljudi koji su se zatekli na Aveniji desetak minuta nakon ubojstva kažu da su prvo mislili da je Ivan K. sam kolabirao jer nisu čuli pucnjeve, što zbog slušalica, što jer su bili udaljeni i među prometom dok je počinitelj pucao. No svi su, kažu, vidjeli korpulentnijeg muškarca kako leži na podu. Očevid je trajao do jedan u noći, sve je bilo ograđeno trakama.

I Ivan K. je znanac policije. Bio je optužen 2020. godine da je s prijateljem N. K. nabavljao veće količine marihuane koje bi prevozili u preinačenom unajmljenom automobilu ili motociklu, a potom je prepakiravali i preprodavali. Policajci su dobili dojavu da u jednoj kući u Mikulićima pretovaruju goleme količine konoplje, a kad su došli do kuće, kroz otvorena vrata i garažu su vidjeli cijelu “operaciju”. Kako piše Jutarnji list, Ivan K. je 2018. sudjelovao u jednom oružanom sukobu nakon što je njemu i “poslovnom” prijatelju ukradeno nekoliko desetaka kilograma marihuane s lokacije na kojoj su je navodno sakrili.

Iza Ivana K. ostali su supruga i troje djece. Kako doznajemo, i njegov otac, Damir K. zvani Šerif, ubijen je. I to 1993., na kućnom pragu. Šerif je tad imao 30 godina. Ubojica za to ubojstvo iz veljače 1993. godine nikad nije pronađen, iako je bilo sumnjivaca, a cijela stvar se povezivala s mafijaškim obračunima koji su u to vrijeme ispunili Zagreb. Točnije, to ubojstvo se smatra prvim od 19, koliko ih je bilo u sljedećih 15 godina u Zagrebu. Sva su povezana s ratom suprotstavljenih klanova, a za Šerifa se vjerovalo da je ispalio osam metaka u Vjeku Sliška. Bio je to prvi od četiri pokušaja ubojstva Sliška. Sve je počelo razmiricom jer ga je Šerif kao redar izbacio iz diskoteke Sokol. Sliško se vratio s ekipom držeći u ruci pumpericu. Šerif ga je zgrabio i iz blizine mu iz pištolja pucao u tijelo tako da Slišku nije pomogla ni pancirka koju je nosio. No preživio je, iako je Šerif u njega ispalio najmanje osam metaka. Bio je pogođen u srce, pluća i bedrenu kost te 15 dana proveo u komi u Traumatološkoj bolnici. Kad je u pitanju navodni počinitelj, članovi njegove obitelji su u crnoj kronici bili zbog optužbi za iznudu i premlaćivanje, ali i kao mete postavljenih eksplozivnih naprava.