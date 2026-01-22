Obavijesti

Ivančić: Oni žele da mi ovdje ne živimo. Mogu im poručiti da ja iz Splita nikud ne idem...

Uz Borisa Dežulovića, Hrvatsko žrtvoslovno društvo i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika prijavilo je i i Viktora Ivančića, nakon čega je policija po službenoj dužnosti pokrenula postupak odjave prebivališta

Novinar i kolumnist Boris Dežulović nije jedini protiv kojega su Hrvatsko žrtvoslovno društvo i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika podnijeli prijavu nakon koje je policija po službenoj dužnosti pokrenula postupak odjave prebivališta. Novinaru i piscu Viktoru Ivančiću, koji je Dežulovićev kolega još iz vremena Feral Tribunea, otprilike u isto vrijeme doživio je isto, piše N1. Ivančića su policajci  zatekli na njegovoj adresi u Splitu provjeravajući mu prebivalište

- Oni naprosto žele da mi ovdje ne živimo, pa pokreću postupak odjave naših prebivališta. Pri tome se koriste državnim resursima, tužilaštvom i policijom, za maltretiranje i pritisak na novinare, jer policija mora izlaziti na teren, mora uzimati izjave, mora sastavljati zapisnike - kazao je Ivančić za N1.

Zanima ga hoće li država reagirati na očitu manipulaciju i zloupotrebu.

- Hoće li sada djelovati prema onima koji su ih upregli u službu napada na novinare. Čisto sumnjam. Između ostalog i zbog toga jer je odvjetnik koji je pokrenuo postupak odjave naših prebivališta, Srećko Ilić, član saborskog Odbora za pravosuđe. Dakle, on jest država. Da nahranim paranoju ustašofila, mogu im poručiti da ja iz Splita nikud ne idem. Čak i ako se jednoga dana preselim iz Hrvatske u Jugoslaviju, neću mijenjati sadašnje prebivalište - rekao je Ivančić. 

