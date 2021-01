Znamo da se svi suvlasnici i stanari zgrada u Zagrebu nisu najbolje brinuli o fasadama. Sasvim sigurno, ako dođe neka ugroza s određene zgrade, pa vlasnici zgrade će odgovarati.

Rekao je to u HRT-ovoj emisiji “Otvoreno” pročelnik zagrebačkog Ureda za obrazovanje Ivica Lovrić na pitanje što ako na prolaznika ili dijete padne komad fasade, koje su i prije potresa u centru na velikom dijelu zgrada bile derutne.

- Za stanje fasade i stanje zgrada odgovorni su njihovi vlasnici. Kao što je osnivač odgovoran za svoje škole, tako su vlasnici odgovorni za stanje zgrada - kazao je Lovrić napominjući da je to tako po hrvatskim zakonima.

No nisu građani, odnosno vlasnici zgrada, krivi i odgovorni samo za pročelnika. Građanima kojima je razoran pores u ožujku razrušio domove još odzvanja poruka gradonačelnika Milana Bandića da su za štetu sami krivi.

- Ovo se dogodilo zbog neulaganja u vlastitu imovinu. Privatna imovina je svaka zgrada u Gornjem i Donjem gradu. Ljudi nisu ulagali u svoju imovinu - ustvrdio je tad Bandić.

Vlasnici zgrada odgovorni su ako nekome padne komad fasade na glavu, krivi su jer nisu ulagali u svoju imovinu, ali najodgovorniji su i najviše su krivi za to što su na izborima glasali i omogućili ovakvim ljudima da vode grad u njihovo ime.

Zagrebački gradonačelnik mogao je, ali nije pomogao sugrađanima u mnogočemu, pa tako ni u obnovi fasada. Obećao je još u ožujku 2017. da kreće projekt obnove, a plan je bio da se za tu namjenu izdvoje dvije milijarde kuna. Ulična pročelja Grad je trebao sufinancirati u iznosu od 80 posto, a ostala u iznosu od 60 posto, ostatak bi financirali vlasnici čija se pročelja obnavljaju. U vrijeme otvaranja novouređenog sjevernog dijela Britanskog trga s fontanama, te 2017. na dvije zgrade postavljene su skele. Dvije godine radovi nisu počeli pa su skele skinute, a u vjetar je bačeno više od pola milijuna kuna, koliko je stajalo njihovo postavljanje. Bandić odgovornost za neučinjeno nikad nije preuzeo.

No zagrebački gradonačelnik ne žali kad se novac dijeli šakom i kapom, kad se troši na fontane, spomenike, zlatne WC-e ili kad se preplaćuje zagrebačka žičara. Arhitekt Otto Barić, koji je najavio kandidaturu za Bandićeva nasljednika, navodi kako je Bandićev “New Deal” obnove fasada bio klasična laž i opsjena. Točno je, kaže, da je obnova fasada obveza vlasnika, odnosno suvlasnika nekretnina, ali i napominje da bi im grad koji drži do svojih sugrađana, od čijeg se prireza sve financira, trebao u tome pomoći.

- Kad bi se Grad Zagreb bavio onim što je bitno, a to je funkcioniranje komunalnog sustava, od kanalizacije, vodovoda, pa do fasada, krovova i dimnjaka, uvjeren sam da ima dovoljno novca u gradskom proračunu kako bi se te stvari rješavale u suradnji s građanima. No sve dok se gradska vlast bavi politikantstvom i podilaženjima, neće biti tako - kazao je arhitekt Barić.