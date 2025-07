Ivošević: 'Listić Katarine Prnjak nije autentičan'. Prnjak tvrdi: 'Neću se njemu objašnjavati!'

SDP u Splitu u ovom sazivu Gradskog vijeća ima dva vijećnika. Jedan je Davor Matijević koji je predložio tajno glasanje, druga je Katarina Prnjak čiji objavljeni listić nije autentičan, odnosno razlikuje se od onih na kojima smo glasali jučer. Upravo je krenula štoperica koja mjeri koliko treba Siniši Hajdašu Dončiću da izbaci iz SDP-a ljude koji su ovim udruženim pothvatom koalirali s HDZ-om - objavio je Bojan Ivošević na društvenim mrežama priloživši fotografije listića kojima se glasovalo za predsjednika Gradskog vijeća u Splitu.

I tako je priča oko toga tko je dao podršku HDZ-u i Kerumu kako bi mogli konstituirati Gradsko vijeće počela teći pod egidom 'televisa presenta'.

No, i prije nego je Ivošević objavio ovaj komentar, počelo se šuškati kako je Prnjak ustvari ta koja je podržala desni spektar, a u galeriji koju donosimo možete sami procijeniti je li njezin listić autentičan, odnosno je li isti poput ostalih.

Pitali smo i nju za komentar.

- Nemam potrebu komentirati trolerske stranice Bojana Ivoševića, slika je odmah pokazana prisutnima u vijećnici. Nemam se potrebu njemu objašnjavati. On mi je dao taj listić, davao nam je osobno papire u ruke, a iza mene je u sobi bila Marijana Puljak. I Davor Matijević i ja listiće smo fotografirali s osobnom dok su iz stranke Centar stavljali nekakve predmete i sve fotografije izgledaju kao da su snimljene istim mobitelom - kazala je Katarina Prnjak iz SDP-a.

Što se tiče razlika na koje se, između ostalog, ukazuju u odnosu na njezin listić i listiće Franka Kelama iz Mosta, one iz Centra, pa i Davora Matijevića, one su sljedeće: na listiću na kojem je ime Igora Stanišića, a kojeg je priložila Katarina Prnjak nedostaje razmak između c) i suzdržan u odnosu na druge listiće. Također, na listiću od Prnjak na kojem je Jakov Prkić, ime Jakov nije poravnato sa slovima a) b) c) u stupcu kao na drugim listićima.

Na sve ovo nekoliko komentara dao je i Ivošević.

- Simpatične su izmišljotine osobe koja je krivotvorila papirić za potrebe fotografiranja i tako obmanula medije. Papire je printala gradska služba, a ja sam sjedio ispred kamere, nisam mogao na to utjecati niti sam mogao znati kako su složeni - kazao je Ivošević.

Dodajmo i da iz stranke Centar demantiraju navode da je tajno glasovanje provedeno na njihovu inicijativu te da ju je Matijević samo izgovorio pred vijećnicima. Prijedlog o tome prije konstituiranja Gradskog vijeća je, objašnjavaju, dao Matijević osobno i nikakvih dogovora s njim nije bilo.

Podsjetimo, Split je u petak dobio Gradsko vijeće. Izabran je Igor Stanišić iz HGS-a. Oporba je predložila Jakova Prkića iz stranke Direkt. Prkićevu kandidaturu podržalo je njih 15, a na tajnom glasovanju ga je zaokružilo njih 14. Odmah se počelo postavljati pitanje tko je HDZ-ov žetončić, a priča čini se, još čeka svoj epilog.