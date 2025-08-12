Obavijesti

SVIJET IŠČEKUJE..

Iz Bijele kuće otkrili su lokaciju sastanka Trumpa i Putina: 'Bit će to razgovor jedan na jedan...'

Glavna tema razgovora trebao bi biti rat u Ukrajini, na samit nije pozvan ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski...

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog vođe Vladimira Putina održat će se u Anchorageu, u američkoj saveznoj državi Aljaska, potvrdili su iz Bijele kuće.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je na konferenciji za novinare da će u petak ujutro Trump otputovati u Anchorage. Sastanak će biti 'jedan na jedan', dodala je.

Na pitanje kako će Trump mjeriti uspjeh svog sastanka s Putinom, Leavitt je kazala da će predsjednik razgovarati s medijima nakon samita. Dodala je da će sastanak biti "vježba slušanja" za predsjednika. Ona je nagovijestila da postoje planovi da Trump u budućnosti posjeti Rusiju.

Kremlj i Bijela kuća su ranije najavili da će se Putin i Trump sastati na Aljasci 15. kolovoza.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je samit "osobna pobjeda" za Putina.

"Prije svega, on (Putin) će imati sastanak na američkom tlu, što smatram njegovom osobnom pobjedom“, rekao je Zelenski novinarima, dodajući da će sastanak izvući ruskog predsjednika iz „izolacije“ i odgoditi moguće američke sankcije protiv Moskve.

Leavitt je pojasnila da se Trump nada da će se u nekom trenutku u budućnosti održati trilateralni sastanak sa Zelenskim, ali naglasila da će Trumpu sada boravak s Putinom u istoj prostoriji biti "najbolji pokazatelj kako okončati ovaj rat".  

