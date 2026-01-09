Obavijesti

News

Komentari 12
KAOS U MAKSIMIRU

Iz Češke bez greške. Ili ipak ne: Pogledajte genijalca koji je blokirao promet u Zagrebu

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Iz Češke bez greške. Ili ipak ne: Pogledajte genijalca koji je blokirao promet u Zagrebu
6
Zagreb: Zastoj na Maksimirskoj zbog nepropisno parkiranog automobila | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastoj se dogodio na Maksimirskoj cesti nakon što je vozač nepropisno parkirao svoj automobil

Admiral

Nastao je tramvajski zastoj u Maksimiru u petak popodne.

Zagreb: Zastoj na Maksimirskoj zbog nepropisno parkiranog automobila
Zagreb: Zastoj na Maksimirskoj zbog nepropisno parkiranog automobila | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastoj se dogodio na Maksimirskoj cesti nakon što je vozač nepropisno parkirao svoj automobil.

On je priječio put tramvajskim linijama.

Zagreb: Zastoj na Maksimirskoj zbog nepropisno parkiranog automobila
Zagreb: Zastoj na Maksimirskoj zbog nepropisno parkiranog automobila | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Iz ZET-a nisu stavili nikakvu obavijest što znači kako je zastoj ipak bio kratkotrajan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu
AFERA MIKROSKOPI

Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu

Hrvoje, Nikola i Novica Petrač te Saša Pozder nagodili su se s Uskokom u aferi Mikroskopi. Svi će uskoro na odsluženje kazni u kaznionice diljem Hrvatske
Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'
FEMICID U RIJECI

Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'

Rominu V. (22) prije mjesec dana u Rijeci ubio je Fran B. (24) • Njihov odnos, kaže sestra, Romina nije doživljavala ozbiljno • Sestra uputila i pismo javnosti: ‘Zaštitite žene!’
DHMZ OBJAVIO Čuvajte se! U petak nova opasna nepogoda
PROGNOZA ZA VIKEND

DHMZ OBJAVIO Čuvajte se! U petak nova opasna nepogoda

DHMZ je objavio posebno priopćenje o vremenskim uvjetima koji nas čekaju u petak i za vikend

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026