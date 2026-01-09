Iz Češke bez greške. Ili ipak ne: Pogledajte genijalca koji je blokirao promet u Zagrebu

Nastao je tramvajski zastoj u Maksimiru u petak popodne.

Zagreb: Zastoj na Maksimirskoj zbog nepropisno parkiranog automobila | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastoj se dogodio na Maksimirskoj cesti nakon što je vozač nepropisno parkirao svoj automobil.

On je priječio put tramvajskim linijama.

Iz ZET-a nisu stavili nikakvu obavijest što znači kako je zastoj ipak bio kratkotrajan.