Zastoj se dogodio na Maksimirskoj cesti nakon što je vozač nepropisno parkirao svoj automobil
KAOS U MAKSIMIRU
Iz Češke bez greške. Ili ipak ne: Pogledajte genijalca koji je blokirao promet u Zagrebu
Čitanje članka: < 1 min
Nastao je tramvajski zastoj u Maksimiru u petak popodne.
Zastoj se dogodio na Maksimirskoj cesti nakon što je vozač nepropisno parkirao svoj automobil.
On je priječio put tramvajskim linijama.
Iz ZET-a nisu stavili nikakvu obavijest što znači kako je zastoj ipak bio kratkotrajan.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku